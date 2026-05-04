FOTO. Ko tik nedarīsi mārketinga dēļ! Soctīklotāji “šūmējas” par Didrihsones jaunāko foto 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
17:01, 4. maijs 2026
Kokteilis Apbrīno

Sociālajos tīklos kārtējo reizi uzvirmojusi diskusija par influenceru mārketingu un to, cik tālu cilvēki ir gatavi iet sava zīmola reklamēšanas vārdā. Šoreiz uzmanību piesaistījis ieraksts par uzņēmēju Elīnu Didrihsoni, kuras “Instagram” stāstos redzama viņas zīmola ūdens pudele ceļojuma laikā.

Kokteilis
Viņi necieš kritiku un neuzticas nevienam: šīs zodiaka zīmes tiek uzskatītas par lepnuma karaļiem
Kāda jēga darba laikam, ja, ieejot veikalā, paveras šāds skats? Pircēji ir neizpratnē par vasaras “karstāko” preci 4
Kokteilis
15 pārsteidzošas pazīmes, kas nemanāmi liecina – tava dvēsele jau piedzīvojusi citu dzīvi
Lasīt citas ziņas

Kāds sociālo tīklu lietotājs ironizē, ka lidostā šādu pudeli vēl nevarot nopirkt, tāpēc, viņaprāt, uzņēmēja, iespējams, paņēmusi līdzi tukšu pudeli, lai to uzpildītu ar ūdeni un pēc tam varētu izmantot attēliem lidmašīnā. Ieraksta autors šo situāciju komentē ar frāzi – ko tik nedarīsi mārketinga dēļ.

CITI ŠOBRĪD LASA
Jauns koks nocirstā vietā? Nē! Jūrmalas dome neatbalsta iedzīvotāju iniciatīvu
Cik pērn nopelnījusi saeimas priekšsēdētājas biedre Kalniņa-Lukaševica?
Sazvērestība un mēģinājums nogalināt Putinu: Kremlī pieaug satraukums

Tomēr komentāros domas dalās. Daļa cilvēku uzskata, ka šāda rīcība ir pilnīgi saprotama, ja cilvēkam ir savs zīmols. Kāda komentētāja raksta, ka, ja viņai pašai būtu savs zīmols, viņa ar to pat gulētu, piebilstot, ka kritika drīzāk izskatoties pēc skaudības. Līdzīgi izsakās arī citi – ja ir savs produkts, tad to taču reklamētu visur, kur iespējams.

Vairāki komentētāji norāda, ka šādi ieraksti patiesībā tikai palīdz produktam sasniegt vēl plašāku auditoriju. Kāds piebilst, ka kritizētāji ar savu uzmanību paši piedalās zīmola popularizēšanā. Citi uzsver, ka savu zīmolu ir jāmāk pārdot, un šajā ziņā uzņēmēja rīkojas mērķtiecīgi.

Daļa komentētāju arī aizstāv praktisko pusi – lidostās bieži vien iespējams bez maksas uzpildīt ūdeni, tāpēc tukšas pudeles ņemšana līdzi ceļojumā neesot nekas neparasts. Vairāki cilvēki raksta, ka paši tā dara regulāri, jo tas ir ērti un saprotami.

Taču netrūkst arī ironijas. Kāds komentētājs raksta, ka “pat pie ūdens pudelēm piekasās”, cits norāda, ka “katrs kuļas, kā māk”. Vēl kāds piebilst, ka cilvēki, kuri dara un aug, sabiedrībā bieži vien tiek nolikti vairāk nekā tie, kuri neko nedara.

Kopumā diskusija izvērtusies ne tik daudz par pašu ūdens pudeli, cik par attieksmi pret cilvēkiem, kuri aktīvi reklamē savu biznesu. Vieni to uztver kā pārspīlētu pašreklāmu, bet citi – kā normālu uzņēmēja ikdienu, kur katra situācija tiek izmantota zīmola atpazīstamībai.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO. Levrence ziedu kleitā, Abu Meri ar latvisku šlipsi un Kalniņa dzintaru kaklarotā: kā Saeimas deputāti saposušies 4. maijā
Kokteilis
Viņi necieš kritiku un neuzticas nevienam: šīs zodiaka zīmes tiek uzskatītas par lepnuma karaļiem
TESTS. Erudīcijas tests par maiju: vai tavas smadzenes ir pietiekami “uzkačātas”, lai tiktu ar to galā?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.