FOTO. Ko tik nedarīsi mārketinga dēļ! Soctīklotāji “šūmējas” par Didrihsones jaunāko foto 0
Sociālajos tīklos kārtējo reizi uzvirmojusi diskusija par influenceru mārketingu un to, cik tālu cilvēki ir gatavi iet sava zīmola reklamēšanas vārdā. Šoreiz uzmanību piesaistījis ieraksts par uzņēmēju Elīnu Didrihsoni, kuras “Instagram” stāstos redzama viņas zīmola ūdens pudele ceļojuma laikā.
Kāds sociālo tīklu lietotājs ironizē, ka lidostā šādu pudeli vēl nevarot nopirkt, tāpēc, viņaprāt, uzņēmēja, iespējams, paņēmusi līdzi tukšu pudeli, lai to uzpildītu ar ūdeni un pēc tam varētu izmantot attēliem lidmašīnā. Ieraksta autors šo situāciju komentē ar frāzi – ko tik nedarīsi mārketinga dēļ.
Tomēr komentāros domas dalās. Daļa cilvēku uzskata, ka šāda rīcība ir pilnīgi saprotama, ja cilvēkam ir savs zīmols. Kāda komentētāja raksta, ka, ja viņai pašai būtu savs zīmols, viņa ar to pat gulētu, piebilstot, ka kritika drīzāk izskatoties pēc skaudības. Līdzīgi izsakās arī citi – ja ir savs produkts, tad to taču reklamētu visur, kur iespējams.
Vairāki komentētāji norāda, ka šādi ieraksti patiesībā tikai palīdz produktam sasniegt vēl plašāku auditoriju. Kāds piebilst, ka kritizētāji ar savu uzmanību paši piedalās zīmola popularizēšanā. Citi uzsver, ka savu zīmolu ir jāmāk pārdot, un šajā ziņā uzņēmēja rīkojas mērķtiecīgi.
Daļa komentētāju arī aizstāv praktisko pusi – lidostās bieži vien iespējams bez maksas uzpildīt ūdeni, tāpēc tukšas pudeles ņemšana līdzi ceļojumā neesot nekas neparasts. Vairāki cilvēki raksta, ka paši tā dara regulāri, jo tas ir ērti un saprotami.
Taču netrūkst arī ironijas. Kāds komentētājs raksta, ka “pat pie ūdens pudelēm piekasās”, cits norāda, ka “katrs kuļas, kā māk”. Vēl kāds piebilst, ka cilvēki, kuri dara un aug, sabiedrībā bieži vien tiek nolikti vairāk nekā tie, kuri neko nedara.
Kopumā diskusija izvērtusies ne tik daudz par pašu ūdens pudeli, cik par attieksmi pret cilvēkiem, kuri aktīvi reklamē savu biznesu. Vieni to uztver kā pārspīlētu pašreklāmu, bet citi – kā normālu uzņēmēja ikdienu, kur katra situācija tiek izmantota zīmola atpazīstamībai.