Egils Helmanis: Pēc vēlēšanām valstij nāksies pieņemt smagus lēmumus 10
TV24 raidījumā “Raidījumā Preses klubs” Egils Helmanis, Ogres mēra biroja vadītājs (NA), pauž bažas par īstermiņa domāšanu gan valsts politikā, gan sabiedrībā, īpaši attiecībā uz pensiju sistēmu.
Viņš uzsver, ka svarīgāk būtu domāt par ilgtspējīgiem risinājumiem, piemēram, iespēju pēc dzīvesbiedra nāves uz laiku saņemt viņa pensiju, tā uzlabojot atlikušo pensionāru dzīves apstākļus.
Vienlaikus politiķis kritizē pirmsvēlēšanu solījumus, norādot uz pieaugošu populismu un nevēlēšanos runāt par nepieciešamu tēriņu samazināšanu. Viņa ieskatā pēc vēlēšanām valstij nāksies pieņemt smagus lēmumus un samazināt budžeta izdevumus, jo pašreizējā politika ved uz neizbēgamu un sāpīgu ekonomisko kritumu tuvāko gadu laikā.