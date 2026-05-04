Cik pērn nopelnījusi saeimas priekšsēdētājas biedre Kalniņa-Lukaševica?
Saeimas deputāte un Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) pērn algā no Saeimas saņēmusi 89 064 eiro, liecina viņas iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Papildus Saeimas deputātes algai Kalniņa-Lukaševica pērn guvusi arī 222,30 eiro ienākumus no Latvijas Universitātes, kā arī 1,70 eiro procentos no noguldījumiem AS “SEB banka”.
Deklarācijā norādīts, ka Kalniņai-Lukaševicai pieder divi dzīvokļi Rīgā, kā arī kopīpašumā esoša zeme Jūrmalā un būve Jūrmalā. Viņas valdījumā ir vieglais automobilis “Hyundai Kona”, kas ražots 2022. gadā un reģistrēts 2024. gadā.
Deputāte deklarējusi arī vairākas parādsaistības, kuru kopējais apmērs pārsniedz 47 000 eiro. Vienlaikus deklarācijā nav norādīti skaidrās vai bezskaidrās naudas uzkrājumi virs noteiktā sliekšņa.
Kalniņa-Lukaševica deklarācijā norādījusi plašu papildu amatu klāstu. Viņa ir Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja, Monitoringa komitejas vadītāja un Eiropas Tautas partijas (EPP) grupas viceprezidente šajā asamblejā. Tāpat viņa ir domnīcas “Friends of Europe” pilnvaroto padomes locekle un “European Council of Foreign Relations” padomes locekle.
Papildus tam Kalniņa-Lukaševica ir Eiropas Politikas pētījumu institūta vadošā pētniece ekonomikā Latvijas Zinātņu akadēmijā, pasniedzēja Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, kā arī partijas “Vienotība” valdes locekle un amatpersona biedrībā “Eiropas Kustība Latvijā”.
Deklarācijā norādīts, ka deputātei nav uzkrājumu privātajos pensiju fondos, taču ir dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu.