FOTO. Krustpils pagastā no Zeļķu dzelzceļa tilta uz Jēkabpils pusi viss ir ūdenī – ūdens līmenis turpina celties







Krustpils pagastā no Zeļķu dzelzceļa tilta uz Jēkabpils pusi viss ir ūdenī, un ūdens līmenis turpina celties, šorīt videoierakstā pauda Jēkabpils pašvaldības priekšsēdētājs Raivis Ragainis (LZP).

Smagāka situācija ir Daugavas labajā krastā, Krustpils pagasta teritorijā, informē pašvaldības vadītājs. Tur visas pļavas un ceļi, kas ir no Zeļķu tilta uz augšu, uz Jēkabpils pusi, nav piebraucami, tur viss ir ūdenī. Ūdens līmenis turpina celties. Tur mājas ir atslēgtas no elektrības, dažās vietās elektrība tiek nodrošināta ar ģeneratoru. Dažām mājsaimniecībām tiek palīdzēts ar mājdzīvnieku pārvietošanu. Pašlaik notiek kādas ģimenes evakuācija, kura vakar nevēlējās evakuēties, bet šodien viedokli ir mainījuši, klāstīja Ragainis.

Šorīt Krustpils pagasta teritorijā notiek iedzīvotāju evakuācija no vienas mājsaimniecības.

Atgādinām – ja iedzīvotājiem nav iespējams evakuēties pašu spēkiem, jāzvana uz 112 vai Jēkabpils novada Civilās aizsardzības inženierim Ilmāram Lukstam – t. 25671222. pic.twitter.com/FXvrr7W0Bs — Jēkabpils novads (@JekabpilsLV) February 29, 2024

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūrai LETA apliecināja, ka dienests saņēma informāciju no Jēkabpils novada pašvaldības, ka Krustpils pagastā no mājsaimniecības nepieciešams evakuēt divus cilvēkus. Nokļūstot līdz applūdušajai teritorijai, ugunsdzēsēji konstatēja, ka starp piebraucamo ceļu un dzīvojamo māju ir applūdusi pļava un ceļš apmēram viena kilometra garumā. Glābēji ar laivu nokļuva līdz ēkai un cilvēkus nogādāja drošībā.

Jēkabpils novada Salas pagastā applūdušas mājas, rūpniecības zonas un ceļi. Ūdenslīmenis netālu esošajā Jēkabpilī ir krietni zemāks un plūdus nerada. Salas un Krustpils pagastā ūdenslīmenis turpina kāpt. Krustpils pagasta Zeļķos fiksēts augstākais ūdenslīmenis kopš 2010. gada. pic.twitter.com/DSgLWgF9CS — Toms Bricis (@boms_tricis) February 29, 2024

Sakas salā lejasgalā arī ir lielas ūdens masas, bet tās nav straujas un pašlaik nenodara lielu postu ne mājsaimniecībām, ne pašvaldībai.

Liela problēma ir Salas pusē, Daugavas kreisajā krastā, Sakā, kas ir ļoti stipri izgājusi no krastiem. Pelītes upe ir pārplūdusi, Dienvidsusēja ir pārplūdusi, un šobrīd arī Rudzaite ir pārplūdusi. Tās mājsaimniecības, kas atrodas aiz dambja tai pusē, visas ir atgrieztas no ceļa. Līdz ar to tuvākajā laikā būs nepieciešama kāda evakuācija, teica Raganinis.

Ceļa Jēkabpils – Sala labajā pusē, kur iedzīvotāji bija ieraduši iet pēc ūdens uz avotiņu, ir diezgan pamatīgs izskalojums, kas varētu apdraudēt arī elektrības piegādi.

No rīta tika sasaukti visu Jēkabpils novada pagastu pārvaldnieki un saimnieciskie vadītāji, un viņiem vēlreiz tika uzdots sakārtot visu mājsaimniecību sarakstus. Ragainis aicināja novada iedzīvotājus atbildēt uz telefona zvaniem, arī, ja zvanītāja numurs ir nepazīstams, kā arī noskaidrot, vai zvanu no pašvaldības nav saņēmis kāds cits no ģimenes.

Kā ziņots iepriekš, Daugavā pie Zeļķu dzelzceļa tilta, kas atrodas starp Jēkabpili un Pļaviņām, ūdens līmenis agrā ceturtdienas rītā sasniedzis 9,53 metrus virs novērojumu stacijas nulles punkta, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

‼️Šodien ledus masas intensīvi blīvējas Pļaviņu ūdenskrātuves augšdaļā, tāpēc ūdenslīmenis turpinās paaugstināties Daugavas posmā Jēkabpils – Zeļķi. Gaidāma plašu teritoriju applūšana.

🔴Spēkā ir sarkanās pakāpes brīdinājums https://t.co/6fNqDaC9RU@ugunsdzeseji @VARAM_Latvija pic.twitter.com/fajHWaqoCR — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 28, 2024

Kopš trešdienas vakara ūdens pakāpies aptuveni pusmetru augstāk, bet pēdējās dienās tas kopumā cēlies par pieciem metriem. Pirms nedēļas – 22.februārī – ūdens līmenis šajā novērojumu stacijā bija 4,41 metrs.

Pagājušā gada janvārī, kad lieli plūdi skāra Jēkabpili, maksimālais ūdens līmenis pie Zeļķu tilta bija 8,66 metri. Plūdu rekords šajā vietā reģistrēts 2010.gadā naktī no 29. uz 30.martu, kad ūdens līmenis īslaicīgi pakāpās līdz 9,65 metriem virs novērojumu stacijas nulles punkta.

Pļaviņās un Jēkabpilī ūdens līmenis Daugavā nakts laikā nedaudz pazeminājies. Augšpus Jēkabpils plūdu draudu nav, ūdens līmenis ir stabils, tuvākajās dienās gaidāma tā pakāpeniska paaugstināšanās. Augšpus Daugavpils ūdens līmenis likteņupē ceļas, bet, salīdzinot ar citu gadu paliem, tas nav augsts.

Daugavas posmā no Jēkabpils līdz Zeļķiem LVĢMC trešdienas vakarā izsludināja sarkano plūdu brīdinājumu.

Apsekojot novada teritoriju, atbildīgie speciālisti informē, ka posmā Jēkabpils-Sala izskalots krasts pie ūdens ņemšanas vietas.

Lūgums iedzīvotājiem ievērot norobežoto terotoriju un tai netuvoties. pic.twitter.com/VpCeZLIbrl — Jēkabpils novads (@JekabpilsLV) February 28, 2024