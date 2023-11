FOTO. Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē ikvienu aicina viesos Ieteikt







Latvijas valsts mežu (LVM) dabas parks Tērvetē Latvijas 105. dzimšanas dienu un savu 65 gadu jubileju sagaida ar izgaismotām meža takām, krāšņi sapostu Rūķu pilsētiņu un gan maziem, gan lieliem domātām aktivitātēm. “Dabas parks viesmīlīgi aicina visus Latvijas iedzīvotājus par godu savai dzimšanas dienai iziet svaigā gaisā, doties mežā arī gada tumšākajā gadalaikā un, lai šis gājiens būtu priecīgāks un atmiņas par pastaigu mežā jaukākas, tad 2,5 kilometru garumā ir izgaismota viena no tematiskajām parka daļām Rūķīšu mežs,” saka LVM Informācijas centra vadītāja Lilita Kauste.





































Ziema Tērvetes dabas parkā

Izgaismotas ir ne vien parka takas, bet arī mazie rūķu namiņi, uz kuriem veroties rodas sajūta, ka tajos tiešām dzīvo īstas rūķu ģimenes. Namiņos var ieiet iekšā, pievienoties rūķu saimei viņu vakara darbos un mazlietiņ sajusties kā pasakā. Parks visas nedēļas garumā apmeklētājiem ir atvērts no 09:00 – 19:00, savukārt gaismiņas tiek iedegtas plkst. 16:00, kad iestājas krēslas stunda.

Darba dienās, piesakoties kā bērnu, tā skolēnu grupām un arī pieaugušo kolektīviem, dabas parks pašlaik piedāvā divas aktivitātes. Lilita Kauste stāsta, ka pirmsskolas vecuma bērni Rūķīšu mežā divu stundu garumā var tikties ar rūķu saimi un darboties radošajās darbnīcās, tādējādi gūstot vairāk zināšanu par Latvijas bagātību – mūsu dabu un mežiem. Radošajās darbnīcās ļoti liels uzsvars likts uz koku kā atjaunojamu un ļoti piemērotu dabas materiālu dažādu interjera priekšmetu un citu lietu veidošanai. Bērnu grupas arī ir aicinātas no LVM dabas parka nodrošinātajiem materiāliem veidot savas koka lietas un koka meistarstiķus. “Pēc šādas darbošanās katrs saprot, ka koks ir mūsu vērtība, bet mežs – liela Latvijas bagātība,” uzsver Lilita Kauste.

Tāpat ir arī iespēja ugunskurā uzcept līdzpaņemtās desiņas vai vienkārši izbaudīt siltumu, ko dod dzīvā uguns liesmas. Savukārt no meža iespējams izbraukt ar gaismiņās starojošo Pasaku bānīti.

Skolēniem 1.-4.klases vecuma posmā otrā tematiskajā parka daļā – Pasaku mežā – tiek organizēts izzinošs, trīs stundu garš pārgājiens. “Tā laikā ir iespēja tikties ar Annas Brigaderes pasaku un lugu tēliem. Sila raganiņa vilinās savos tīmekļos, bet Vēja māte palīdzēs noorientēties mežā un saprast, kā neapmaldīties. Tāpat ir iespēja piedalīties trīs darbnīcās. Gardumu darbnīcā katrs var uzcept savu meža cepumu un izrotāt ar mežā veltēm, savukārt divās izzinošajās darbnīcās skolēniem varēs pastrādāt ar mikroskopiem un papētīt dažādas interesantas lietas, kuras parasti, ieejot mežā, cilvēka acij nav tik redzamas. Tas ļauj mežu atklāt no jauna un iepazīt pilnīgi no citas puses. Noslēgumā visus gaida ugunskurs, silta tēja un, ja ir vēlme, arī līdzņemto desiņu cepšana. Visus dalībniekus no meža izved gaismām rotātais vilcieniņš,” stāsta LVM Informācijas centra vadītāja.

Šis pasākums Pasaku mežā ir transformējams arī pieaugušo grupām. Tādēļ visi kolektīvi, kuri vēlas iziet no biroja, sajust mežu, atzīmēt kādu pasākumu, varbūt saliedēties un kļūt garā vēl stiprāki, ir mīļi gaidīti LVM dabas parkā Tērvetē! Lai kopīgi pavadītu trīs neaizmirstamas stundas mežā, iepriekš grupas pasākums ir jāpiesaka.

Sestdienās, svētdienās uz tikšanos ar pasaku tēliem īpaši tiek aicinātas ģimenes. Rūķīšu mežā gaidīs Rūķu saimes pārstāvji, bet decembrī durvis vērts arī Rūķu pasts. Visi ir aicināti rakstīt vēstules Ziemassvētku vecītim, lūgt kaut ko jauku un Rūķu sētā iemest to Rūķu pasta kastītē. Lilita Kauste teic, ka Ziemassvētku vecītis ar rūķu palīdzību atbild uz pilnīgi visām vēstulēm: “Katra vēstule tiek ļoti rūpīgi izlasīta un katrai tiek sagatavota ar roku rakstīta ļoti izsvērta un atbilstoša atbilde. Katrs mazais rakstītājs no Rūķīšu meža saņems atbildes vēstuli, tikai jāatceras uzrakstīt precīzu adresi, lai šī vēstule nonāk līdz adresātam”.

Rūķu pilsētas Čiekures centrālajā laukumā 9.decembrī līdz ar krēslas iestāšanos tiks iedegta Rūķu pilsētas svētku egle. Rūķu pilsētas četrdesmit krāsainie namiņi jau tagad ir izgaismoti, taču uz svētkiem tie būs vēl krāšņāki un gaišāka. Īpašajā pasākumā par godu egles iedegšanai būs arī gaismas šovs un svētku tirdziņš, kurā savus darinājumus piedāvās mājražotāji.

Kā jau īstai meža eglei nākas, tā būs rotāta ar īsti latviskiem rotājumiem, kā, piemēram, rūķu saimes veidotiem puzuriņiem. Lilta Kauste teic, ka LVM dabas parka egles svētku rotā noteikti nelīdzināsies pilsētu svētku eglēm.

Tā kā apmeklētājiem atvērts LVM dabas parka slavenais koka skatu tornis, ir arī iespēja uz Tērvetes siliem, upes ieleju un, protams, uz Rūķu pilsētu, Pasaku mežu un Raganu silu pavērties no 39 metru augstuma. “Tā kā šobrīd skatu tornis strādā līdz pat parka slēgšanai septiņos vakarā, ir vērts tajā uzkāpt arī dienas tumšajā laikā, lai redzētu, kā parks uzskatās vakarā. Skatu tornis tiek izgaismots ļoti skaitās krāsās ar mainīgu gaismas spēli, tādēļ tie, kuri ar augstumu ir uz “jūs”, var vienkārši tā pakājē priecāties par šo gaismas krāsu rotaļu,” teic Lilita Kauste. Īpaši izgaismots ir arī ieejas koka tilts un, protams, lampiņu virtenēs mirdz arī parka vilcieniņš, kurš savu braucienu pa meža takām sāk no parka centrālās ieejas, kur atrodas parka centrālā ēka jeb Informācijas centrs, un tālāk dodas līdz skatu tornim, Rūķu pilsētai un tad pagriežas atpakaļ.