Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē pēc vētras postījumu novēršanas atkal gaida apmeklētājus







Pēc augusta vētras nodarītā posta sakopšanas pamatdarbi Latvijas valsts mežu (LVM) dabas parkā Tērvetē ir pabeigti, un jau no sestdienas, 16. septembra, parks atkal būs atvērts apmeklētājiem. Parka ainava gan neizskatīsies tāda kā iepriekš, jo vētra sagāza tūkstošiem koku un to aizvešanai tika izmantota meža tehnika. Tomēr apmeklētāju iecienītā Rūķu pilsēta ir palikusi neskarta, un, kā saka “LVM Rekreācija un medības” projektu vadītājs Normunds Namnieks, rūķu mamma jau vāra tēju un gaida, kad ieradīsies pirmie apmeklētāji.

“Parka apmeklētājiem jārēķinās ar to, ka teritorijas sakopšanas darbi turpināsies līdz pat pavasarim un visas gājēju taciņas pagaidām nav tik gludas, kā ierasts,” norāda Normunds Namnieks. Latvijai neraksturīgi spēcīgās vētras iespaidā Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē “Sprīdīša valstībā” krituši koki 3757 kubikmetru apjomā. Lai parks varētu atsākt darbu un būtu apmeklētajiem drošs, teritorijas atbrīvošanai no kritušajiem un ielauztajiem kokiem tika izmantota smagā meža tehnika. Savukārt trijās parka teritorijās koki bija jāizvāc arī vienlaidus platībās, tagad parku padarot krietni gaišāku, vienlaikus celiņos šur tur var būt palikušas risas. “Tā kā augusts bija neierasti lietains, tad palielināto nokrišņu ietekmē dažviet smagā tehnika uz celiņiem atstāja risas, kuras gan laika izlīdzināsies,” stāsta Normunds Namnieks. Parkā tikušas un joprojām tiek organizētas talkas, kurās piedalās arī LVM darbinieki, sauso zaru vākšanai un tālākai izvešanai no meža. Savukārt parka teritorijā savāktā gāztā un lauztā koksne parkam līdzās esošajā LVM koktēlniecības darbnīcā pārtaps parka lapenēs, soliņos un citā tūrismam nepieciešamā infrastruktūrā.

Diemžēl neatgriezeniski bojāts Tīklu un tarzānu parks, jo tur vienkārši vairs nav koku. Tā kā šajā vietā vēl turpinās mežizstrādes darbi, parka apmeklētājiem uz “Kurbada pasaules” pusi doties nav ieteicams. Tomēr Normunds Namnieks cer, ka Tīklu parku un tarzānu trases, iespējams, gan citādā veidolā, līdz pavasarim izdosies atjaunot, un aktīvās atpūtas cienītāji atkal varēs baudīt šo izaicinājumu savai veiklībai.

Toties apmeklētāju tik iecienīto rūķu pilsētu “Čiekure” stihija tika saudzējusi, mazajiem koka namiņiem un skulptūrām Rūķu ciemā būtisku bojājumu nav. “Meža rūķu sētā vienai mājiņai bija uzkritusi priede, un tā pilnībā jāatjauno. Pārējie bojājumi bija nebūtiski – kāpnes, margas, citi sīkumi. Rūķu pilsētiņa kāda bija, tāda ir, Raganu silā vēl notiek remontdarbi, bet Pasaku silā viss ir kārtībā,” teic Normunds Namnieks. Nedaudz bojāts arī Informācijas centra un inventāra nomas ēkas jumts, tomēr šo ēku ekspluatāciju tas neietekmē. Ir droši!

Pēc “LVM Rekreācija un medības” projektu vadītāja teiktā par iespējām apmeklēt LVM dabas parku jau interesējās daudzas izglītības iestādes. “Rudens ir ekskursiju laiks, sākas arī skolotāju jau iepriekš ieplānotās vides izglītības nodarbības, tādēļ skolām tas, ka mēs Tērvetē atsākam darboties, ir būtiski,” uzsver Normunds Namnieks.