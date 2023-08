Vētras nodarītie postījumi Tērvetes dabas parkā

FOTO. Vētras postījumu dēļ uz laiku slēgts dabas parks Tērvetē, tūkstošiem traucēta elektroapgāde, norauti jumti un ne tikai… Ieteikt







Lielo vētras postījumu dēļ līdz nedēļas nogalei slēgts dabas parks Tērvetē, informēja dabas parkā.











Negaisa radītie postījumi Naudītē

Ļoti spēcīgs negaiss dabas parku sasniedza šodien pirms plkst.12. negaisa laikā dabas parku postījis spēcīgs vējš, sagāžot kokus, bojājot infrastruktūru, tostarp mazos rūķu namiņus, koka skulpūras u.c.

Šis ir Tērvetes dabas parks. Šobrīd. pic.twitter.com/kY7XtlFNNf — Ingrīda Avotiņa (@Ingrida_Avotina) August 7, 2023

Pašlaik nodarīto postījumu apmērs neesot apzināts, jo parkā nevarot iekļūt. Visi cilvēki, tostarp darbinieki, kuri atradās parka teritorijā ir veiksmīgi no tā izkļuvuši un cietušo neesot.

Ņemot vērā provizorisko informāciju par postījumu apmēru, potenciālie parka apmeklētāji šonedēļ aicināti izvēlēties citus gala mērķus. Šobrīd uzturēšanās Tērvetes dabas parkā varot būt bīstama. Par notikumu gaitu tiks sniegta informācija sociālajos tīklos.

Taču tie nav vienīgie postījumi, kas nodarīti. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) līdz šim saņēmis jau gandrīz 40 izsaukumus uz spēcīgā vēja radītajiem postījumiem, aģentūru LETA informēja VUGD. Lielākā daļa no izsaukumiem ir uz Dobeles novadu, bet šobrīd uz tālruņa numuru 112 sāk pienākt izsaukumi arī no Tukuma novada.

Vēl daži izsaukumi ir no Jelgavas novada. Lielākajā daļā izsaukumu koks ir nokritis uz ceļa braucamās daļas, bet pienāk arī ziņojumi par to, ka vairākām ēkām ir norauti jumti. Lai likvidētu spēcīgā vēja radītās sekas, uz izsaukumiem Dobeles novadā reaģē arī apkārtējo novadu ugunsdzēsēji, kā arī iesaistīti ugunsdzēsēji, kas atrodas no dienesta pienākumu izpildes brīvajā laikā.

Reaģēšana uz izsaukumiem notiek, izvērtējot iespējamo bīstamību un apdraudējumu iedzīvotājiem, kā arī izsaukumu saņemšanas secībā.

Pērkona negaisa ietekmē Latvijā reģistrēti arī vairāki elektrotīkla bojājumi – šodien ap plkst.12.30 elektroapgāde traucēta aptuveni 10 000 elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” klientu visā valsts teritorijā, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

Plašākie elektroapgādes pārtraukumi ir Dobeles pilsētā un novadā, Tukuma, Jelgavas un Rēzeknes novadā.

“Sadales tīkls” strādā pastiprinātā režīmā, lai elektroenerģijas piegādi klientiem atjaunotu pēc iespējas ātrāk. Negaisa laikā iedzīvotāji aicināti būt uzmanīgi gaisvadu elektrolīniju un citas elektroinfrastruktūras tuvumā – visdrošāk ir patverties telpās.

Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācijai Latviju šodien sasniedzis pērkona negaiss ar krasam vēja brāzmām, atsevišķos rajonos ar ļoti stiprām lietusgāzēm un krusu. Bojājumus elektrotīklā radījuši gaisvadu līnijās iegāzti koki un to zari, kā arī zibens izlādes laikā bojātie balsti un citi elektrotīkla elementi.

Līdz pat vēlam vakaram ir izsludināts oranžais pērkona negaisa brīdinājums valsts austrumu daļā un sarkanais brīdinājums valsts rietumos. “Sadales tīkls” seko līdzi LVĢMC prognozēm un strādā pastiprinātā režīmā, lai operatīvi novērstu elektroapgādes traucējumus. Situācija elektroapgādē var būt mainīga, jo elektrotīkla bojājumi tiek reģistrēti atbilstoši negaisa pārvietošanās ceļam, tādēļ var būt situācijas, kad pēc bojājuma novēršanas vienā elektrolīnijas posmā elektroapgādes traucējumus klientiem izraisa bojājums citā elektrolīnijas posmā.

“Sadales tīkls” uzsver, ka negaisa laikā nav droši atrasties ārā, jo īpaši jāuzmanās gaisvadu elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā. Vienlaikus uzņēmumā norāda, ka nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari, vai redzami pārrauti elektrolīnijas vadi. Par šādām bīstamām situācijām nepieciešams ziņot “Sadales tīklam”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot 112.

Aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi vietnē “www.sadalestikls.lv” pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem. Ja bojājums konkrētā adresē jau ir reģistrēts, tas nozīmē, ka speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka. Bojājumus iedzīvotāji aicināti pieteikt “Sadales tīkla” mājaslapā – sadaļā “Pieteikt bojājumu”.