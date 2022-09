Mūziķi un influenceri ballējas privātā ballītē par godu pirmajai neatkarīgajai radio stacijai Latvijā

Līdz ar Latvijas valstiskuma atjaunošanu 1991.gadā bija kritis “dzelzs priekškars” un pasaules elpa straujiem soļiem vēlās iekšā Latvijas sabiedrības dzīvē, visvairāk ietekmējot jauniešus ar dažādu subkultūru pieskārienu, dzīves filozofijām un praksēm.

Par tā laika jauniešu kulta mūziku kļuva brīvās pasaules deju mūzika– pops, tehno, reps un tml. Savukārt, par tās pirmo vēstnesi plašākā sabiedrībā – pirmā neatkarīgā radio stacija atjaunotajā Latvijā – Radio Dejas, kas šobrīd pazīstama kā izklaides kompānija “EHR Mediju Grupa”.

Nupat tapusī dokumentālā filma “RadioDejas. 30 gadi ēterā” ir ne vien par Latvijā pirmās neatkarīgās radio stacijas tapšanu apstākļos, kad vēl nebija apraides licenču, bet arī tā laika jauniešu sajūtām, sapņiem, profesionālo izaugsmi un iekļaušanos Rietumu pasaules sabiedrībā.

Atklājot jauno mediju un kino sezonu, šā gada 9.septembrī kinoteātrī “Splendid Palace” notika filmas pirmizrāde, kura pulcēja Latvijas mediju pārstāvjus, influencerus un citas sabiedrībā plaši pazīstamas sejas. Pirmizrāde tika organizēta kā EHR Mediju Grupas 20-tās sezonas atklāšanas dāvana aizvadīto gadu populārākajiem radio dīdžejiem, kultūras darbiniekiem, influenceriem, mūziķiem un skaņu māksliniekiem.

Vērienīgā pasākuma ietvaros norisinājās dīdžeju un breika dejotāju profesionālās cīņas, savukārt klātesošie dalījās atmiņās par neatkarīgā radio attīstības vēsturi,sasniegumiem un tā laika klubu dzīvi. Pasākuma laikā tika filmēts arī radio Latviešu Hiti šova “Pabeidz Dziesmu” speciālizlaidums. Plašākai sabiedrībai filma drīzumā būs pieejama kā kinoteātrī, tā arī Latvijas video straumēšanas platformās.

Dokumentālā filma “RadioDejas. 30 gadi ēterā” tapusi vēsturiskās radiostacijas dibināšanas 30.jubilejas gadā un tās pēcteča –EHR zīmola 20. jubilejas gadā.

“RadioDejas, kas pēcāk pārtapa par radio Super FM, bija pilnīgi jauna formāta radiostacija Latvijā, kas pastāvīgi spēlēja aktuālo mūziku. Tolaik kaut kas tāds bija nepierasts, jo pamatā radio tikai runāja, nevis atskaņoja mūziku. Iesākumā mēs pamatā slēdzāmies klāt radio Luxembourg un citām vadošajām Eiropas radiostacijām, jo bija lieli izaicinājumi ar savas fonētikas nodrošināšanu.

Faktiski mēs bijām kā vidutāji, sniedzot mūsu klausītājiem ne tik daudz mūziku, cik sajūtas un to dzīves filozofiju. Tolaik mums Latvijā bija svarīgi izglītoties, saprast citu Eiropas valstu sabiedrību, viņufunktieri un attīstīties pašiem. Mūs, tā laika jauniešus, interesēja ideja, cik mēs paši varam izdarīt, nevis atvest speciālistus no ārzemēm, kas to izdarītu mūsu vietā.

Rietumi mums bija atskaites punkts, paraugs, kam sekot – tā bija iespēja pateikt, ka mēs arī varam. Tas bija brīvības skurbulis 90-to gadu sākumā. Ar RadioDejām un vēlāk ar Super FM mēs bijām soli priekšā laikam. Tas bija traks hobijs. Toreiz konkurence bija tikai FM viļņu skalā, bet mūsdienās ir jākonkurē ar tūkstošiem radiostaciju, kam ir savas aplikācijas.

1998.gadā mēs kā pirmie uztaisījām informācijas un servisa funkciju RDS, kas anonsēja dziesmu nosaukumus – BBC radio to izdarīja tikai 2002.gadā un to anonsēja kā lielu notikumu. Mēs bijām savas nozares huligāni un radiostacija tāda ir palikusi arī šodien. Šī filma ir kā ceļojums ne vien radio tapšanas un attīstības laikā, bet atspoguļo arī pārmaiņas mūsu sabiedrībā, kopš neatkarības atgūšanas,” Uģis Polis, radiostacijas idejas autors un dibinātājs.

Pirmās neatkarīgās radiostacijas Latvijas vēsturē tapšana

1991. gadā, pēc neveiksmīgā augusta apvērsuma, daudzu plašsaziņas līdzekļu darbība tika apturēta, bet nelielai cilvēku grupai radās ideja izveidot pirmo neatkarīgo radiostaciju Latvijā. Tā paša gada septembrī Uģis Polis, Jānis Krauklis un Aldis Kušķis uzrakstīja Sakaru ministrijai lūgumu atļaut dibināt jaunu radiostaciju.

Ministrija to atbalstīja, izsniedzot licenci ar pirmo kārtas numuru, kā rezultātā 1992. gada aprīlī tika izveidots nekomerciāls projekts “RadioDejas”, kas raidīja ultraīsviļņu (68,93 UĪV) diapazonā tikai pilsētas teritorijā. “RadioDejas” tika radīta kā trīs jauniešu privāta iniciatīva, kas tika uzturēta par personīgajiem līdzekļiem ar misijas apziņu. Izmantojot satelītu, ēterā pārsvarā tika raidītas Eiropas hitu radiostaciju programmas ar mērķisniegt iespēju klausītājiem dzirdēt, kādā līmenī strādā Eiropas labākais radiostacijas.

“RadioDejas”, pēcāk radio “Super FM” un visbeidzot EHR Mediju Grupa, ir bijis celmlauzis Latvijas radiostaciju vidē, kā pirmā ieviešot pilnīgi datorizētu mūzikas atskaņošanas risinājumu, atverot savulaik lielākodeju klubu “Super FM deju klubs” Bezdelīgu ielā.

“Brīvības logs uz Eiropu neatkarīgās Latvijas mūzikas vēsturē sākās tieši pirms 30 gadiem – ar “RadioDejas” parādīšanos ēterā. par šo pārmaiņu sejām kļuva radio dibinātāji Uģis Polis ar Jāni Kraukli. Rietumu radio ētera skanējums Latvijā sākās tad, tieši tajā vēstures punktā. Trīsdesmit gadus RadioDejas, vēlāk Super FM un šodien EHR ir bijis nozīmīga mūsu radio kultūras sastāvdaļa. Vēsturē mēs parasti atceramies pašus pirmos. Un RadioDejasir un paliks pirmā neatkarīgā Latvijas radiostacija. Tai nav bijusi alternatīva. Viņi bija pirmie, kuri atnesa ticību šādai mūzikai,” Viktors Buda, filmas “RadioDejas. 30 gadi ēterā” režisors.

Nozares huligāni un transformatori arī šodien

“Mūzika apvieno dažādus cilvēkus, kopienas. Radio ir nenormāli kruts medijs, fleksibls, kas ātri spēj mainīties un tāpēc tieši radio arī nākotnē būs perspektīvākais lokālais medijs. Šī pārliecība man ir tikai nostiprinājusies, darbojoties EHR divus gadus, jo lieliski atspoguļo kā radio fleksibilitāti, tā arī spēju izmantot jaunākos tehniskos risinājumus.

Esam spējuši saglabāt Radio Deju dumpiniecisko progresa garu, kas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad notiek klasisko mediju sakušana ar modernajām multimediju platformām. Faktiski Tevis kā medija nav, ja tu neesi digitāls. Šobrīd ar savu saturu Tev ir jāiet pie cilvēkiem tur, kur viņi ir. Jāsper tikai viens solis uz priekšu un viss arī turpmāk būs kārtībā.Mums ir funkcionāli un 28 kanāliem bagātākā radio digitālā aplikācija, iespējams, pat visā Eiropā, kurai drīz būs jauna versija. EHR ik gadu saražo vairāk nekā 100 stundas video satura – faktiski mēs esam izklaides un mārketinga kompānija, kas liek cilvēkiem justies labāk, nodrošinot pareizo noskaņojumu.

EHR vienmēr ir soli priekšā laikam un tiekšanās uz labāko ir mūsu superīgākās komandas motivācijas un spēka avots. Tikai uz priekšu. Es pats esmu tā laika jaunietis, bet EHRkā reiz ir instruments jeb tilts, kas palīdz vecākiem saprast savus bērnus un pusaudžus. Ja gribi būt moderns un interesants saviem bērniem – uzliec auto EHR.FM Tik-Tok Hits,” filmas pirmizrādes priekšvakarā saka Guntars Traubergs, EHR Mediju Grupas vadošais partneris.

Pirms 30 gadiem EHR pastāvēšana sākās ar “RadioDejas” dibināšanu. Šodien izklaides kompānija “EHR Mediju Grupa” aptver piecas FM viļņu radio stacijas, ehr.fm mobilo aplikāciju, vairāk nekā 20 dažādu mūzikas žanru interneta radio kanālus, tai skaitā populāro interneta radio XO FM un iespēju klausīties online radio kanālus jebkurā vietā un laikā. Atbilstoši pētījumu kompānijas Kantar datiem, European Hit Radio ilgstoši ieņem izteiktu līdera pozīciju ne tikai radioklausītāju demogrāfiskajā grupā līdz 35 gadiem, bet apvieno visus, kas ir garā jauni un laikmetīgi.