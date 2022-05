Pašmāju gardumi, majestātiskums un jaunākā top tikšanās vieta! Durvis ver Āgenskalna tirgus vēsturiskais paviljons

Šodien apmeklētājiem durvis vēris rekonstruētais Āgenskalna tirgus vēsturiskais paviljons, aģentūru LETA informēja Kalnciema kvartāla pārstāve Darja Trizna.

Atjaunotā paviljona pirmajā stāvā tirgojās līdz pat 70 zemnieku un mājražotāju, kas pārstāvēja visas pārtikas grupas, priekšroku dodot vietējiem produktiem.

Āgenskalna tirgū varēja sastapt labi zināmus un pavisam jaunus ražotājus, piemēram, pirmo reizi Pārdaugavā varēja apmeklēt “Valmiermuižas alus vēstniecību”, piena produktus piedāvāja “Straupes piens”, svaigu maizi varēja iegādāties ceptuvēs “Lāči” un “Grauda spēks”, apmeklētājus priecēja plašs zivju un gaļas produktu klāsts no mazajiem ražotājiem.

Savukārt otrajā stāvā varēja ieturēt maltīti un baudīt dzērienus tirgus gaisotnē. Te atradās rīdzinieku iemīļotais bārs “Vest”, kafijas grauzdētāji “Kalve Coffee” un “Vīnkalnu” picērija.

Paviljona darba laiks no otrdienas līdz sestdienai būs no plkst.8 līdz 19, bet svētdienās un pirmdienās – no plkst.9 līdz 15.

Otrajā stāvā kafejnīcas katru dienu darbosies līdz plkst.23.

Atklājot paviljonu, Āgenskalna tirgū tiks atvērta arī “Swedbank” atbalstītā “Jauniešu stacija” – inovatīvs izglītības centrs un sadarbības vide jauniešiem, kur starpdisciplināros pasākumos satikt dažādu nozaru pārstāvjus, iepazīties ar mūsdienīgu profesiju piedāvātajām iespējām, iegūt zināšanas un apgūt jaunas prasmes. “Jauniešu stacija” sekmēs uzņēmību, rīcībspēju, inovāciju rašanos un rosinās vēlmi izzināt.

Āgenskalna tirgus piedalās arī Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” projektā IN-HABIT, kurā tiek veicināta ilgtspējīga attīstība caur iekļaujošu veselību un tirgu kā centrālo apkaimes vietu. Projektā iecerēts pilsētā nebijis jaunums – koprades virtuve, kur notiks izglītojoši pasākumi par veselīgu dzīvesveidu un vides apziņu.

Atjaunojot Āgenskalna tirgus paviljonu, saglabāts tā vēsturiskais raksturs. Tirgus paviljona sarkanais ķieģelis fasādē, ažūrās metāla konstrukcijas un vērienīgā plānojuma kompozīcija ar plašajām galerijām iekštelpā ir īpašas arhitektūras vērtības.

Pēc atjaunošanas iekštelpas atguvušas sākotnējo majestātiskumu, tagad šeit varēs baudīt tirgus atmosfēru vēsturiskā vidē. Ēkas raksturu ļāvuši atgūt arī īpašie materiāli, kurus nodrošinājuši tirgus renovācijas atbalstītāji – “Schwenk Latvija” piegādāja betonu grīdām, savukārt “Hammerite” krāsas izdaiļo un sargā no rūsas Āgenskalna tirgus paviljona iespaidīgās metāla konstrukcijas.

Āgenskalna tirgus projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas domi, privātais investors veicis ieguldījumus Rīgas domes īpašumā, kurš turklāt ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, ar nosacījumu saglabāt darbojošos tirgu un uzturēt kultūrvidi tajā.

Nedēļas nogalē par godu tirgus atklāšanai ar koncertu uzstāsies Rīgas Doma kora skolas audzēkņi, Pārdaugavas radošais centrs un fonds “Initium”.

Apmeklētāji varēs noklausīties īpašu apsveikumu – Ojāra Vācieša oriģinālierakstu dzejnieka balsī – veltījumu Āgenskalna tirgum. Jaņa Rozentāla mākslas skolas audzēkņi gleznos tirgus atklāšanas mirkļus, savukārt Rīgas cirka skola interesentus apmācīs žonglēšanā.