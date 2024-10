Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA/Elon Musk/X

FOTO, VIDEO. Pēc diviem gadiem visi ar tādiem brauks! Tehnoloģiju magnāts miljardieris Masks prezentē pašbraucošu robotaksi Ieteikt







Tehnoloģiju magnāts miljardieris Īlons Masks ceturtdien prezentēji pašbraucošu robotaksi, prognozējot, ka tas būs pieejams lietotājiem līdz 2027.gadam.

ASV elektroautomobiļu ražošanas uzņēmuma “Tesla” vadītājs apgalvoja, ka pilnībā elektriskā automašīna, kurai nav stūres vai pedāļu, maksās mazāk nekā 30 000 ASV dolāru. Tai būs bezvada uzlāde, un tā būs “desmit līdz 20 reižu drošāka” nekā cilvēka vadītas automašīnas.

Masks aicināja domāt par šo nākotnes taksometru kā par mazu atpūtas telpu. “Jūs vienkārši sēžat ērtā mazā salonā, un jūs varat darīt visu, ko vēlaties (..) un, kad izkāpjat, jūs esat galamērķī,” studijas “Warner Brothers” laukumā netālu no Losandželosas pavēstīja Masks.

This is the actual interior of the Robobus/van pic.twitter.com/YzOIbu7DCF — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2024

Viņš atklāja, ka “Tesla” jau ir izgatavojusi 50 šādus auto, un uzņēmums plāno nākamgad Teksasā un Kalifornijā sākt “pilnībā autonomu, neuzraudzītu” braukšanu ar esošajiem modeļiem un pēc tam pāriet uz tā dēvētā kibertakša ražošanu.

Maskas atzina, ka mēdz ļauties optimismam, runājot par termiņiem, taču pauda pārliecību, ka šie auto tiks laisti apgrozībā pirms 2027.gada. Tas ir aptuveni desmit gadus vēlāk nekā Maska sākotnējie solījumi par pilnībā automātisku automašīnu ieviešanu.

Robovan seats 20 & can be adapted to commercial or personal use – school bus, RV, cargo pic.twitter.com/CtjEfcaoHI — Tesla (@Tesla) October 11, 2024

Prezentācijā tika arī izrādīts transporta līdzeklis pasažieru pārvadāšanai. Auto, kas izskatās pēc milzīga kustīga tostera, nav stūres, pedāļu vai vadītāja, un tajā var sēdēt līdz 20 cilvēkiem vai to var izmantot preču pārvadāšanai, sacīja Masks, nesniedzot sīkāku informāciju par ražošanu.

Masks arī izrādīja humanoīdos robotus “Optimus”, kas, pēc viņa teiktā, kādu dienu spēs veikt dažādus palīgdarbus, kā arī piedāvāt draudzību. “Es domāju, ka tas būs lielākais jebkad radītais produkts,” prognozēja Masks, piebilstot, ka, viņaprāt, robotu mazumtirdzniecības cena varētu būt no 20 000 līdz 30 000 dolāru. Taču arī robotu jautājumā Masks neatklāja, kad tie varētu tikt laisti pārdošanā.

Optimus is your personal R2D2 / C3PO, but better It will also transform physical labor in industrial settings pic.twitter.com/iCET3a9pd8 — Tesla (@Tesla) October 11, 2024