Piemineklis Uzvaras parkā norobežots ar žogu

Lai nepieļautu sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības apdraudējumu, iespējamas provokācijas un saasinājumus, kā arī maksimāli novērstu pārkāpumus, Valsts policijas (VP) priekšnieks lēmis par Uzvaras parka slēgšanu visiem iedzīvotājiem.

Kā informē VP, lai efektīvāk nodrošinātu minētā lēmuma izpildi, jau patlaban ap šo objektu ir izlikts žogs. Turklāt VP ir novilkusi konkrētu līniju – nav tolerances pret jebkāda veida pārkāpumiem, kas attaisno, slavē militāro agresiju Ukrainā, padomju okupāciju un veic citus līdzīgus pārkāpumus. Policijas rīcība būšot stingra, konkrēta un tūlītēja – šādām darbībām nav vietas mūsu Latvijā.

Pilns VP priekšnieka Armanda Ruka lēmums par minētās teritorijas slēgšanu publicēts arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Lēmumā norādīts, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai sasniegtu leģitīmu mērķi – ar ātru un efektīvu mehānismu tūlītēji novērstu sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības apdraudējumu, kas rada vai ar lielu ticamību var radīt būtisku kaitējumu sabiedrības drošības interesēm, un nepieļautu iespējamas provokācijas un saasinājumus, kā arī maksimāli novērstu likumpārkāpumus.





















































































Ruks uzskata, ka šo mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. “Ņemot vērā kopējo drošības situāciju, kā arī Satversmē noteikto, ka valsts aizsargā cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu, lēmums ir atbilstīgs un samērīgs, jo sabiedrības (liela cilvēku kopuma) dzīvības, veselības un īpašumu saglabāšana ir vērtējama primārāk, nekā individuālas fiziskās personas tiesības uzturēties konkrētajā teritorijā,” teikts lēmumā.

Lēmuma ilgstošo darbību policijas priekšnieks argumentē ar to, ka patlaban attiecība uz pieminekli sabiedrībā valda paaugstināta spriedze un ir iespējamas provokācijas un saasinājumi, pie tam, lēmums par teritorijas slēgšanu ir vērsts uz vietu, kas neviennozīmīgi tiek vērtēta sabiedrībā, vietu, kas raisa pastiprinātu emocionālu spriedzi sabiedrības locekļos, kas savukārt var novest pie sabiedriskās drošības turpmāka apdraudējuma konkrētajā vietā.

Personu piekļūšana piemineklim un tam piegulošajai teritorijai no Bāriņu ielas līdz Uzvaras bulvārim būs liegta līdz pat 31.augusta plkst.5. Šajā pašā laikā būs liegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bāriņu ielā no Uzvaras bulvāra līdz Hermaņa ielai un Uzvaras bulvārī no Bāriņu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai.

Lēmumu paredzēts pārskatīt reizi mēnesī, sākot ar 1.jūliju, ņemot vērā sabiedriskās drošības risku izvērtējumu.







Ruka lēmumu var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Valsts policijā.

VP priekšnieks norāda, ka vakardienas notikumu attīstības gaitu viņš vērtē kā nepieņemamu un saprot patriotiski noskaņotās sabiedrības neizpratni par to, kāpēc piekļuve okupācijas režīma simbolam netika ierobežota ātrāk.

Ruks no policijas puses uzvēra, ka VP var darboties tikai un vienīgi atbilstoši likumam. Policijas tiesības slēgt vai ierobežot piekļuvi kādam objektam nav tik visaptverošas, kā varētu šķist. Viņš vērš uzmanību, ka bez reāli būtiskām sabiedrības drošības apdraudējuma pazīmēm likuma pants, kas paredz tiesības liegt piekļuvi kādiem objektiem, nevar tikt piemērots.

Pēc Ruka paustā, gatavojoties 9.maijam, policija strādāja pēc iepriekš rūpīgi sagatavota plāna, gatavojoties un savlaicīgi novēršot konfrontācijas un apdraudējuma riskus, par ko liecinot arī konkrētās dienas gaita – tā tika aizvadīta bez būtiskiem saasinājumiem un neizcēlās ne ar kādiem īpaši konfrontējošiem notikumiem. Tāpat arī netika pieļauta masveidīga personu pulcēšanās un viss noritēja salīdzinoši mierīgi. Līdz ar to, uz konkrēto brīdi jebkādi lēmumi par piekļuves liegšanu objektam likumiski no policijas puses nebija pamatoti, tas gan neizslēdza iespēju šo piekļuvi slēgt citiem, kam ir šāda kompetence, norāda Ruks.































































Policijas priekšnieks turpina, ka līdz 10.maijam izteikta sabiedrības apdraudējuma, kad tieši policijai būtu tiesības slēgt šo vietu, nebija. Savukārt 10.maija notikumu attīstības gaita parādīja, cik reāli ir fiziskas konfrontācijas un citi riski šī objekta apkārtnē, jo brīvi pieejamā vidē, kur var pulcēties gan patriotiski noskaņotas personas, gan personas ar prokrievisku attieksmi, ir auglīga augsne arī potenciālām sadursmēm un masveida citiem likumpārkāpumiem.

Pēc Ruka paustā, vērtējot turpmāko notikumu iespējamo attīstību, kas varētu raisīt gan fizisku sadursmju risku, gan masu nekārtības ar visām izrietošajām sekām, tādējādi apdraudot mūsu Latvijas iedzīvotāju drošību, radās argumentēts pamats attiecīgām bažām un lēmuma pieņemšanai. Patlaban VP priekšnieks nesaskata nedz morālu, nedz likumīgi pamatotu iemeslu šo lēmumu atcelt.

VP vērš uzmanību, ka VP Iekšējais kontroles birojs veic dienesta pārbaudi par VP amatpersonu rīcību 9.maijā, 10.maijā un dažām epizodēm 11.maijā pie pieminekļa Uzvaras parkā. Ruks norāda, ka situācija ir izveidojusies absolūti nepieņemama. Arī VP priekšnieks ir ļoti neapmierināts ar atsevišķu policijas amatpersonu rīcību vai pat bezdarbību, reaģējot uz notikumiem Uzvaras parkā.

Ja atsevišķu policijas amatpersonu rīcība saistībā ar likumpārkāpumiem vai situācijām Uzvaras parkā ir vērtējama kā tolerējoša, interesenti ir aicināti ziņot VP vadībai uz e-pasta adresi “vadiba@vp.gov.lv”. Ruks uzsver, ka amatpersonām būs jāatbild par savu rīcību.

VP vienlaikus vērš uzmanību, ka, plānojot tālākās darbības un plānus, ir uzrunājusi arī Zemessardzi par tās potenciālu atbalstu likumsargiem nepieciešamības gadījumā. Un ir saņemts apstiprinājums par Zemessardzes atbalstu. Policija vērš uzmanību, ka pagaidām šāds atbalsts vēl nav nepieciešams.