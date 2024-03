Okupācijas muzeja dedzinātājs

FOTO. Raidījums atklāj, ka Okupācijas muzeja dedzinātāji bijuši kaislīgi Kremļa propagandas atbalstītāji







Šonedēļ atklājas arvien jaunas detaļas par uzbrukumu Okupācijas muzejam. Raidījums “Nekā personīga” vēsta, ka par muzeja dedzināšanu aizturētie sociālajos tīklos pārpublicējuši Krieviju slavinošus ierakstus un biedējuši sabiedrību ar Putina atriebību Latvijai. Politiķi pieļauj, ka tas saistīts ar Krievijas specdienestiem.

“Nekā personīga” zināmi šajā noziegumā iesaistīto un apcietināto personu vārdi – Valentīns Razmerica no Jelgavas, Vitālijs Lukjanovičs un Marija Dzene no Plakanciema Olaines novadā.

Raidījums noskaidrojis, ka vīrietim, kurš muzejā iemeta Molotova kokteili, par pastrādāto esot piesolīta samaksa. Lukjanovičs sociālajos tīklos ir diezgan aktīvs. Viņš atklāti atbalsta Putina karu Ukrainā un pārpublicē Krievijas vēstījumus, propagandas materiālus un biedē sabiedrību ar Putinu.

Vienā no publicētajiem ierakstiem viņš dalījies ar informāciju, ka krievi jau 33 gadus ciešot no Latvijas rīcības, citā – dalījies ar video, kurā visiem Krievijas ienaidniekiem tiek draudēts ar atriebību. Vēl kādā ierakstā tiek slavināti padomju laiki.

Gan iekšlietu ministrs, gan Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs ir pārliecināts, ka notikušais ir daļa no Krievijas īstenotā hibrīdkara Raidījumā tiek norādīts, ka darbības tiek veiktas ar mērķi vājināt Latviju caur nervozitāti, caur iebiedēšanu, sabiedrības sašķelšanu. Gaidāmās Krievijas prezidenta vēlēšanas var tikai pastiprināt šādas provokācijas.

Šī nebija pirmā, taču nopietnākā reize, kad īstenots uzbrukums Okupācijas muzejam. Pērn aprīlī ar gaisa šauteni tika sašauti ēkas fasādes stikli, taču muzejs saņēmis draudus jau iepriekš. “Mēs jūs visus ieliksim vagonos,” viņiem draudēts.

Muzeju apsargā divi apsardzes darbinieki, viens no viņiem dežurējis arī naktī, kad notika iebrukums. “Valsts nekustamie īpašumi” norādīja, ka ir pārliecinājušies, ka apsargi incidenta brīdī nav gulējuši, taču pēc skaidrojumu saņemšanas no SIA “PURON”, vērtēs, vai pieprasīt ugunsgrēkā radušos zaudējumus no apsardzes uzņēmuma.

Tiesībsargi uzsver, ka pagājušās nedēļas uzbrukuma atklāšanā iesaistītos palīdzēja identificēt pašvaldības policijas rīcībā esošās videonovērošanas kameras.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc uzbrukuma Okupācijas muzejam sacīja, ka ir tas ir vērtējams kā uzbrukumu Latvijas valstij. Viņš cer, ka tiesu sistēma reaģēs advekvāti un tiešām sekos bargi sodi, lai parādītu, ka šādas provokācijas netiks paciestas.















