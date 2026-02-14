Latvijas skeletoniste Marta Andžāne treniņā bobsleja, kamaniņu un skeletona trasē Kortīnā 2026. gada Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā.
Latvijas skeletoniste Marta Andžāne treniņā bobsleja, kamaniņu un skeletona trasē Kortīnā 2026. gada Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā.
FOTO: Edijs Pālens/ LETA

LETA
22:08, 14. februāris 2026
Ziņas Sports

Latvijas sportiste Marta Andžāne sestdien Kortīnā d’Ampeco olimpisko spēļu skeletona sacensībās izcīnīja 17. vietu.

Uzvarot trijos no četriem braucieniem, par čempioni kļuva austriete Janīne Floka, kura par trīs sekundes desmitdaļām pārspēja vācieti Suzannu Krēheri. Trešā bija vēl viena Vācijas sportiste Žaklīna Pfaifere, kura Flokai zaudēja 0,44 sekundes.

36 gadus vecajai Flokai ilgajā karjerā šī ir pirmā godalga olimpiskajās spēlēs.

Andžāne pirmajos divos braucienos finišā bija 19. un 18. vietā, bet trešajā uzrādīja 18. rezultātu. Pirms pēdējā brauciena latviete bija 18., taču noslēgumā uzrādīja 12. rezultātu, kas ļāva pakāpties pozīciju augstāk.

Skeletona sacensību jaunākā dalībniece Andžāne Flokai zaudēja 3,91 sekundi un viņai pietrūka tikai divu sekundes simtdaļu, lai pakāptos vēl vienu pozīciju augstāk.

Igauniju pārstāvošā latviete Dārta Zunte atpalika 6,45 sekundes, kas deva 23. pozīciju 25 sportistu konkurencē.

Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

