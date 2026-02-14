Ko nozīmē rīta nelabums, un kāpēc to nekad nevajadzētu ignorēt 0
Rīta nelabums var būt ne tikai nepatīkama ikdienas nianse – tas bieži liecina par slēptām problēmām jūsu ķermenī. Slikta dūša pēc pamošanās daudziem šķiet vienkārši noguruma vai slikta miega rezultāts, taču organisms reti signalizē bez iemesla.
Slikta dūša parasti ir ķermeņa reakcija uz iekšēju nelīdzsvarotību vai kairinājumu. Bieži vien tas saistīts ar kuņģa-zarnu trakta problēmām, piemēram, gastrītu, paaugstinātu kuņģa skābumu, refluksu vai žultspūšļa darbības traucējumiem.
Naktī, kad kuņģis paliek tukšs, kuņģa sulas kairinājums var radīt smaguma sajūtu vēderā, grēmas, rūgtumu mutē vai atraugas.
Arī dehidratācija var izraisīt rīta nelabumu
Ja vakarā dzerts pārāk maz ūdens vai ķermenis zaudējis daudz šķidruma, no rīta var rasties gan slikta dūša, gan reibonis, jo asinīs rodas blīvuma izmaiņas un vielmaiņa palēninās. iepriekš nosauktos simptomus nereti papildina arī sausums mutē, vājuma sajūta un galvassāpes.
Jūsu emocionālais stāvoklis tieši ietekmē gremošanu un nervu sistēmu. Trauksme, hronisks stress vai miega trūkums var radīt slikta dūšu pat pirms pirmās ēdienreizes, kā arī izraisīt paātrinātu sirdsdarbību un kamola sajūtu kaklā.
Nelabums var būt saistīts arī ar cukura līmeņa svārstībām
Vieglas vai smagas vakariņas var izraisīt hipoglikēmiju no rīta, kas izpaužas roku trīcē, aukstā svīšanā, vājuma sajūtā un sliktā dūšā. Hormonālas svārstības var būt vēl viens iemesls — tās var būt saistītas ar vairogdziedzera vai virsnieru darbību, vai arī sievietes organismā notiekošām izmaiņām.