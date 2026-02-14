Foto: Pexels

Ko nozīmē rīta nelabums, un kāpēc to nekad nevajadzētu ignorēt 0

LA.LV
21:51, 14. februāris 2026
Veselam Ārstēšana

Rīta nelabums var būt ne tikai nepatīkama ikdienas nianse – tas bieži liecina par slēptām problēmām jūsu ķermenī. Slikta dūša pēc pamošanās daudziem šķiet vienkārši noguruma vai slikta miega rezultāts, taču organisms reti signalizē bez iemesla.

Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kuras nākamnedēļ kā magnēti pievilks veiksmi
Kokteilis
“Nav saprotams, par ko!” Skatītāji komentē Atvaras uzvaru “Supernovā”, viedoklis ir arī Ainaram Mielavam
Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām?
Lasīt citas ziņas
Regulārs nelabums no rītiem var nozīmēt, ka noteiktas ķermeņa sistēmas nedarbojas kā paredzēts, un šī simptoma ignorēšana dažkārt var izraisīt gan labsajūtas pasliktināšanos, gan nopietnākas veselības problēmas.

Slikta dūša parasti ir ķermeņa reakcija uz iekšēju nelīdzsvarotību vai kairinājumu. Bieži vien tas saistīts ar kuņģa-zarnu trakta problēmām, piemēram, gastrītu, paaugstinātu kuņģa skābumu, refluksu vai žultspūšļa darbības traucējumiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
TESTS. Atmiņas! Ja esi piedzīvojis 80.gadus, atbildes uz šiem jautājumiem šķitīs pašsaprotamas
Kokteilis
Publicēta Donalda Trampa un viņa sievas Valentīndienas fotogrāfija, taču tā neizskatās tā, kā vajadzētu…
Mājas
Kaimiņš savā pagalmā uzstādījis kameru, daļēji pārredzot arī tavu īpašumu? Ko nu?

Naktī, kad kuņģis paliek tukšs, kuņģa sulas kairinājums var radīt smaguma sajūtu vēderā, grēmas, rūgtumu mutē vai atraugas.

Arī dehidratācija var izraisīt rīta nelabumu

Ja vakarā dzerts pārāk maz ūdens vai ķermenis zaudējis daudz šķidruma, no rīta var rasties gan slikta dūša, gan reibonis, jo asinīs rodas blīvuma izmaiņas un vielmaiņa palēninās. iepriekš nosauktos simptomus nereti papildina arī sausums mutē, vājuma sajūta un galvassāpes.

Jūsu emocionālais stāvoklis tieši ietekmē gremošanu un nervu sistēmu. Trauksme, hronisks stress vai miega trūkums var radīt slikta dūšu pat pirms pirmās ēdienreizes, kā arī izraisīt paātrinātu sirdsdarbību un kamola sajūtu kaklā.

Nelabums var būt saistīts arī ar cukura līmeņa svārstībām

Vieglas vai smagas vakariņas var izraisīt hipoglikēmiju no rīta, kas izpaužas roku trīcē, aukstā svīšanā, vājuma sajūtā un sliktā dūšā. Hormonālas svārstības var būt vēl viens iemesls — tās var būt saistītas ar vairogdziedzera vai virsnieru darbību, vai arī sievietes organismā notiekošām izmaiņām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Labas ziņas saldummīļiem: izrādās, ka šis saldums spēj sniegt pārsteidzošus ieguvumus mūsu veselībai
Runā ar mākslīgo intelektu par savām problēmām? Zinātnieki brīdina par nopietnām sekām
Veselam
Aukstais laiks matiem ir vislielākais drauds: 16 pārtikas produkti, kas palīdzēs tos stiprināt un padarīt skaistākus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.