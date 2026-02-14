VIDEO. Igauņu meistars no vecas “Ladas” uztaisa unikālu “Tesla Cybertruck” 0
Igaunijas blogeris Rauno Mērtso sociālajos tīklos savācis vairāk nekā 10 miljonus skatījumu, publicējot video ar savu unikālo paštaisīto “Tesla Cybertruck”. Transportlīdzeklis tapis no vecas “Ladas”, un tā izveide izmaksājusi vien dažus simtus eiro.
ETV reportiere Jūlija Rostoka meistara automobili raksturoja kā greznāko, kurā viņai jebkad nācies sēdēt. Mašīnā ir pat milzīgs ekrāns, kas, pēc paša autora teiktā, esot lielāks nekā oriģinālajam “Tesla Cybertruck”.
“Man patīk tas, ka šai mašīnai nav stiklu logos. Varbūt tieši tāpēc cilvēki tai pievērš tik lielu uzmanību, raksta komentārus un jautā – kāpēc?” viņš smej.
Ikdienā Mērtso strādā par ledusskapju tehniķi, taču viņa blogs kļuvis par radošu izpausmes veidu. Interese par dizainu viņam radusies jau bērnībā, un savus video viņš visbiežāk filmē pie jūras.
“Es gandrīz katru dienu atbraucu uz šo pludmali pārbaudīt, vai jūra nav aizsalusi. Patiesībā es ļoti gribu ar šo ‘Cybertruck’ izbraukt pa ledu – vai arī ar jebkuru citu auto,” viņš stāsta ERR.
Rauno garāža vairāk atgādina traka izgudrotāja darbnīcu. Brīvo laiku viņš pavada, būvējot neparastus transportlīdzekļus un filmējot par tiem video. Neviens no viņa radītajiem spēkratiem nav tāds, kādu ierasts redzēt uz ceļa.
Starp tiem ir arī paša būvēts tuk-tuks.
“Ceļojot pa Šrilanku, es tur izīrēju tuk-tuku. Atgriezies mājās, nolēmu, ka vēlos tādu uzbūvēt pats. Man bija rāmis, un no tā arī sāku. Kad domāju, no kā to veidot, pirmais, ko atradu, bija dēļu kaudze,” viņš stāsta.
Kad tuk-tuks bija gatavs, viņš nosūtīja video vīrietim Šrilankā, no kura iepriekš bija īrējis transportlīdzekli.
“Viņam tas ļoti patika – sanāca gandrīz tāds pats kā viņējam,” piebilst blogeris.
Taču, iespējams, visneparastākais Mērtso projekts ir veca “Volga”, kas pilnībā noklāta ar īstiem akmeņiem, kas savākti pludmalē. Auto sver vairāk nekā divas tonnas un izskatās kā no zinātniskās fantastikas filmas.