Vai piekrīti mācītāja apgalvojumam, ka “latvieši šobrīd dzīvo tik labi kā nekad savā vēsturē”? 0
Man šķiet, ka latvieši šobrīd dzīvo tik labi kā nekad savā vēsturē. Ja nebūtu korupcijas, ja nebūtu bezgodības un nebūtu nemākulības, mēs noteikti būtu sasnieguši daudz ko vairāk, šādu viedokli TV24 raidījumā “Dienas personība” pauda Jānis Vanags, arhibīskaps emeritus.
“Mēs varētu sasniegt daudz vairāk, ja nebūtu tā visa. Par to man ir sarūgtinājums, un daudziem par daudz ko ir sarūgtinājums,” atzīst J. Vanags.
Pievienotajā video skatieties plašāku viņa viedokli par šo tēmu, kur viņš pauž arī domas par tiem, kas šos laikus salīdzina ar padomju laikiem un dzīves kvalitāti tajos, kā arī par jaunās paaudzes iespēju salīdzinājumu tad un tagad.