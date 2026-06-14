Foto: ilustratīvs attēls

FOTO. “Vaļēju lūzumu sadziedētu!” Ivetas rožu dobē izaugusi iespaidīga ceļmallapa, kas pārsteigs pat rūdītus dārzkopjus 0

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LA.LV
6:45, 14. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Zemei piemīt pārsteidzošs spēks – piemērotos apstākļos pat pavisam parasts augs var izaugt tik iespaidīgs, ka kļūst par galveno dārza apskates objektu. Tieši tā noticis ar kādas sievietes rožu dobē izaugušu ceļmallapu, kuras izmērs pārsteidzis ne tikai pašu saimnieci, bet arī vairākus citus sociālo tīklu lietotājus.

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Ar fotogrāfijām sieviete dalījusies sociālajā tīklā “Threads”, pievienojot arī jautājumu: “Vai rožu dobē augošai ceļmallapai ir tādas pašas ārstnieciskās īpašības kā ceļa nomalē augošai? Šai lapas drīz būs tik lielas kā rabarberam! Raut ārā vai atstāt?”

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Kā redzams attēlos, ceļmallapa patiešām izaugusi iespaidīga izmēra, tāpēc nav pārsteigums, ka ieraksts ātri vien piesaistījis citu cilvēku uzmanību. Daudzi komentētāji ir pārliecināti, ka augu noteikti nevajadzētu steigties izraut laukā.

“Šī noteikti nezaudēs savas ārstnieciskās īpašības! Atstāj dobē, citi pērk par naudu stādiņus,” norāda kāda komentētāja.

Vairāki cilvēki atzina, ka ceļmallapa izskatās tik kupla un veselīga, ka to pat gribētos saglabāt kā dekoratīvu dārza elementu. “Pārāk smuka, lai rautu!!”

Neiztikt arī bez jokiem. Kāds komentētājs, raugoties uz iespaidīgajām lapām, raksta: “Šāda jau pat vaļēju lūzumu sadziedētu!” Savukārt vēl kāds asprātīgi piebilda: “O, plāksteri zemē mētājas!”

Citiem augs asociējās ar pavisam ko citu. “Mazliet izskatās pēc rabarbera,” secināja kāds sociālā tīkla lietotājs, kas sasaucas arī ar pašas ieraksta autores novērojumu par lapu izmēru.

Savukārt cita komentētāja dalījās ar savu pieredzi: “Es šādu raujot ārā tieši sadūros ar zemē nokritušu rozes dzeloni. Tāpēc viņa tur bija?”

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