Pasaule piedzīvo masveida putnu izmiršanu: kādus draudus tas rada cilvēcei? 0
Pasaule piedzīvo masveida putnu izmiršanu, kas draud ar postošām sekām dabai un cilvēkiem. Kornela Ornitoloģijas laboratorijas pētījumā atklāts, ka kopš 1970. gada ir pazuduši aptuveni trīs miljardi putnu, un 389 Ziemeļamerikas sugām tuvāko desmitgažu laikā draud izzušana. Galvenais iemesls – strauja klimata sasilšana.
Zinātnieki novēro satraucošu tendenci – putni visā Amerikā maina ierastos migrācijas maršrutus, jo temperatūra paaugstinās. Kornela universitātes viespētnieks un migrācijas eksperts brīdina, ka šīs izmaiņas izjauc putnu ikgadējo dzīves ciklu un var izraisīt sugu masveida bojāeju.
Putnu vērotāji jau ziņo, ka gandrīz divām trešdaļām no Ziemeļamerikas putnu sugu tuvāko 50 gadu laikā draud pilnīga izmiršana.
Putniem dabā ir izšķiroša nozīme – tie apputeksnē augus, izplata sēklas un palīdz kontrolēt kaitēkļus. Zinātnieki lēš, ka aptuveni piecus procentus augu, ko cilvēki izmanto pārtikā un medicīnā, apputeksnē tieši putni. To skaita samazināšanās jau ietekmē tropu ekosistēmas, tostarp tādus augus kā banāni, kafija, kakao, alveja un orhidejas.
Ja šī tendence turpināsies, lauksaimnieki visā pasaulē saskarsies ar ražas samazināšanos un pārtikas cenu pieaugumu.
Masveida putnu bojāejas cēloņi ir dažādi – klimata pārmaiņas, pesticīdi, mežu izciršana, pilsētu paplašināšanās un arī regulārās sadursmes ar ēku logiem. Temperatūras paaugstināšanās izjauc putnu dabisko ritmu – tie aizlido pārāk agri vai tieši pretēji – pārāk vēlu, ierodas ligzdošanas vietās brīdī, kad trūkst barības, un bieži iet bojā ciešot badu.
Piemēram, melnrīkles ķauķa populācija sarūk barības trūkuma dēļ, bet papagaiļa mezgls zaudējis jau 75% populācijas Arktikas sasilšanas un piekrastes teritoriju izzušanas dēļ.
Eksperts brīdina par vēl vienu faktoru – cilvēku vēlmi palīdzēt. Barojot putnus, daudzi tiem netīši kaitē, atturot no migrācijas un piesaistot plēsējus.