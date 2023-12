FOTO, VIDEO. “Daži mazuļi izdzīvoja, bet citi nomira kopā ar savām mātēm.” Nigērijā ar lidrobotu kļūdaini nogalināti vismaz 85 civiliedzīvotāji

Nigērijā vismaz 85 civiliedzīvotāji tika nogalināti musulmaņu svētku laikā, svētdien, Tudun Biri ciematā, Kadunas štatā, kas atrodas Nigērijas ziemeļrietumos. Civiliedzīvotājus “kļūdaini nogalināja” Nigērijas armijas bezpilota lidaparāts, kas “mērķēja uz teroristiem un bandītiem”, sacīja štata gubernators Uba Sani, kurš nenorādīja precīzu bojāgājušo skaitu, ziņots “BBC”.

Aizsardzības ministrija operāciju nosauca par “lieku traģēdiju”. Uzbrukuma laikā vairāki desmiti arī tika ievainoti.

Gubernators Sani ir licis izmeklēt traģisko incidentu.

Nigērijas galvaspilsētas Abudžas ārkārtas situāciju pārvaldības aģentūras paziņojumā teikts: “Ir vērts atzīmēt, ka upuru vidū bija bērni, sievietes un veci cilvēki.”

Viens vīrietis, kurš bija notikušā aculiecinieks, “BBC” pastāstīja, ka bijuši divi uzlidojumi. “Lidrobots nometa bumbu notikuma vietā, tā iznīcināja un nogalināja mūsu cilvēkus, tostarp sievietes un bērnus,” viņš sacīja, piebilstot, ka vēlāk tika nomesta arī otra bumba.

Nigērijas militārpersonas jau iepriekš ir apsūdzētas par civiliedzīvotāju pakļaušanu briesmām, cīnoties ar kaujinieku bandām, kuras vietējie dēvē par bandītiem. Valdība bandas ir nodēvējusi par “teroristiem”.

Kopš 2017. gada Nigērijas spēku “nejaušajos triecienos” ir nogalināti vairāk nekā 300 cilvēku, teikts pētījumu firmas “SB Morgen” ziņojumā.

Chief of Army Staff, Lt. Gen. Taoreed Lagbaja in Kaduna at Tudun Biri village, where a Nigerian Army drone strike occurred on Sunday night during pic.twitter.com/WtE5CSPyDJ

The Chief of Army Staff, Lt. General Taoreed Lagbaja on Tuesday prayed for the victims of the accidental bombing by the Army which killed dozens at Tudun Biri, in the Igabi Local Government Area of Kaduna State.

COAS leads prayer at mass grave of Kaduna village bombing

A Barbaric Atrocity: Condemning the Bombing of Muslims during Maulud Celebration in Tudun Biri Village, Kaduna State*

The Nigerian Army has taken responsibility for Sunday Nights drone strikes which rocked a gathering of villagers observing Maulud festivities in Tudun Biri village in Kaduna State…

What can say about this ?🤔 pic.twitter.com/lYqHi0zINg

— Arewa Business Hub (New acct) (@Arewa_Business_) December 4, 2023