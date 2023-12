Ekrānšāviņi no “X”.

Ziema ir tikai nupat atnākusi, taču tā jau sagādā lielas grūtības karavīriem Ukrainas karā. Tas skar gan abu pušu armijas, gan arī Ukrainas civiliedzīvotājus. Vairāk nekā miljons ukraiņu un krievu karavīru pašlaik cīnās Ukrainas austrumos, kur gaisa temperatūra arvien pazeminās un ziema strauji sāk kost. Bet tā ir tikai daļa no viņu bažām.

Pēdējo nedēļu laikā sociālajos tīklos ir parādījušies dažādi ieraksti un ziņojumi, kuros pieminēti grauzēju invāzijas frontē – tas liecina par arvien antisanitārākajiem un degradējošākiem kara apstākļiem kaujas laukā. Ukraiņu karavīri aicinājuši uz fronti sūtīt kaķus, lai tie palīdzētu cīnīties ar grauzējiem.

Protams, ka tās ir nevis parastas žurkas, bet ģenētiski modificētas un arī peles ir superpeles no Amerikas biolaboratorijām.

Tās vairojas 10 reižu ātrāk un vairāk nekā parastās peles, Ukrainas droni tās iemetot Krievijas slēpņos, tā uzskata Krievijas frontes pusē.

Komentējot attēlus ar žurku attēliem “Kalašņikova triecienšautenes lielumā”, ar kuriem karaspēks dalījies sociālajos medijos, karavīri “cīnās ar smagu grauzēju invāziju, jo peles un žurkas nāk uz siltumu un ēdienu.

Līdz ar to Putins nav vienīgais kaitēklis, ar kuru ukraiņiem jācīnās. Peles, piemēram, Ukrainas ierakumos grauž svarīgu iekārtu – sildītāju un interneta ierīču – kabeļus, radot vēl vienu problēmu.

Gulēšana ierakumos, kad ir mīnus 10 vai 20 grādi, karavīriem var izraisīt hipotermiju, bet koku lapotnes trūkuma dēļ viņi nevar arī vairs paslēpties ārā, tā paglābjoties miega laikā no grauzējiem.

