Francijā krievs piekāvis divas ukraiņu bēgles par to, ka viņas klausījušās ukraiņu mūziku

Francijā kāds vīrietis piekāvis māti un meitu no Ukrainas par to, ka viņas klausījušās ukraiņu mūziku, vēsta Ukrainas mediji.

Ukraiņu bēgles savu dzimto Izjumu pameta un devās uz Franciju, kad tajā ienāca krievu karaspēks.

Kā stāsta sievietes, viņas krastmalā klausījušās ukraiņu mūziku, kad viņām uzbruka vīrietis. Viņas ir pārliecinātas, ka uzbrucējs bijis krievs.

Par notikušo sociālajā tīklā “Facebook” ziņoja arī Francijas ukraiņu savienības viceprezidents Volodimirs Kohutjaks.

Ukrainas Ārlietu ministrijas pārstāvis Oļegs Ņikoļenko uzsvēris, ka Ukrainas vēstniecība Parīzē pievērsīs īpašu uzmanību šim incidentam. Viņš arī piebilda, ka diplomāti sadarbojas ar Francijas likumsargiem, lai operatīvi izmeklētu uzbrukumu.

A Ukrainian refugee were beaten up by a Russian man in France

"Yesterday in Roquebrune-Cap-Martin, Russian man beat a mother and her daughter from Izyum for listening to Ukrainian music! The perpetrators are now on the run!," said head of the Association of Ukrainians in France. pic.twitter.com/xJs3OXdPjw

— NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2022