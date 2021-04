Foto: ZumaPress/Scanpix/LETA

Francijā no 19.maija darbu atsāks kafejnīcas un kultūras iestādes Ieteikt







Francijā no 19.maija darbu vairākos posmos atsāks kafejnīcas, restorāni, kinoteātri, citas kultūras iestādes un uzņēmumi, kas bijuši spiesti savu darbību apturēt Covid-19 pandēmijas dēļ, ceturtdien pavēstīja Francijas prezidents Emanuels Makrons.

Muzeji, teātri, kinoteātri un koncertzāles durvis vērs 19.maijā līdz veikaliem, kas tirgo mazāksvarīgas preces, kā arī āra kafejnīcām un restorāniem, sacīja prezidents.

Kafejnīcas un restorāni telpās klientus varēs uzņemt no 9.jūnija.

Makrons arī iepazīstināja ar grafiku, kādā pakāpeniski tiks atcelta nakts komandantstunda, kas šobrīd Francijas pilsētas pēc plkst. 19 pārvērtusi par spoku pilsētām.

Komandantstundas sākums no 19.maija būs plkst.21, no 9.jūnija plkst.23, bet no 9.jūnija atcelta pilnībā.

Francija tuvojas trešā valsts mēroga stingrā karantīnas režīma beigām, kas tika ieviests centienos apslāpēt trešo pandēmijas vilni.

Daži ierobežojumi jau tika mazināti pēdējo dienu laikā.

Pamatskolas, kas trīs nedēļas bija slēgtas, atsāka darbu pirmdien, savukārt vidusskolas darbu atsāks jaunnedēļ, kad arī tiks atcelti ceļošanai valsts robežās noteiktie ierobežojumi.

Ir laiks “atsākt franču stila dzīvesveidu”, sacīja prezidents, atgādinot par nepieciešamību pēc jautrības, kultūras un sporta.

Tomēr cilvēkiem arī turpmāk jābūt “uzmanīgiem un atbildīgiem” norādīja Makrons.