Francijas ziemeļos pēc lietusgāzēm izcēlušies plūdi, kādēļ daudzviet slēgtas skolas

Francijas ziemeļos desmitos pilsētu pēc pagājušās nakts lietusgāzēm izcēlušies plūdi, daudzviet slēgtas skolas, bet pārvietošanās iespējama vienīgi laivās, otrdien pavēstīja varasiestādes.

Padekalē departamentā pēc spēcīgajām lietavām naktī no pirmdienas uz otrdienu divās upēs – Ā un Liānā – izsludināts sarkanais plūdu brīdinājums.

Iekšlietu ministrs Žeralds Darmanēns sociālajā tīklā “X” pavēstīja, ka vairāki cilvēki ievainoti.

Reģionā mobilizēti vairāk nekā 1500 ugunsdzēsēju, viņš piebilda.

Plūdi ietekmējuši 60 pašvaldības un nodarījuši būtiskus postījumus, pavēstīja prefektūra. Slēgti desmitiem skolu.

Plūdu monitoringa dienests “Vigicrues” otrdienas plūdus raksturoja kā ārkārtējus.

Sarkanais brīdinājums būs spēkā līdz trešdienas vakaram.

Aerial footage of the flooding in Pas-de-Calais, France 🇫🇷 7 November 2023 #floods #flooding #France #ClimateEmergency pic.twitter.com/FOcMPv4myh

Massive floods due to heavy rains in the Bléquin in Pas-de-Calais department of France#AssociatesTimes #Breaking #News #BreakingNews #LatestNews pic.twitter.com/dpabVVlv2m

— Associates Times (@TimesAssociates) November 7, 2023