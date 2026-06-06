Ekrānšāviņš no “Instagram” stāsta.

“Man arī ir jūtas…” Nule pilsonību ieguvušais brazīlietis Felipe dalās ar ļoti emocionālu vēstījumu 0

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LA.LV
10:17, 6. jūnijs 2026
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Jau ziņots, ka Saeima atbalstīja Latvijas pilsonības piešķiršanu brazīļu izcelsmes digitālā satura veidotāja Felipem Gabrielam Santusam-Šavieram.

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Santuss-Šaviers Latvijā dzīvo kopš 2015. gada. Sākotnēji viņš Latvijā ieradies kā sportists, bet vēlāk pievērsies studijām un profesionālajai darbībai. Dzīvojot Latvijā, viņš ir integrējies Latvijas sabiedrībā, apguvis latviešu valodu un iesaistījies kultūras, sporta un sabiedriskajā dzīvē, pausts likumprojekta anotācijā.

Santuss-Šaviers vērsās Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā ar lūgumu izvērtēt iespēju piešķirt viņam Latvijas pilsonību, norādot, ka Latviju uzskata par savu dzīvesvietu un valsti, ar kuru saista turpmāko nākotni. Viņš uzsvēris, ka ikdienā lieto latviešu valodu, izjūt piederību Latvijas sabiedrībai un vēlas turpināt veicināt Latvijas kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves attīstību.

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Tomēr sabiedrībā šis lēmums izraisīja divējādas sajūtas – vieni uzskata, ka pilsonības piešķiršana ir atbalstāms lēmums, bet citi to neatbalsta. Tie, kas lēmumu kritizē, raidījuši arī negāciju vilni pret satura veidotāju. Viņš pats to komentējis arī publiski.

Savos “Instagram” stāstos (story) Felipe raksta: “Pēc kara daudzi latvieši devās uz Brazīliju. Viņi tika uzņemti ar mīlestību un cieņu. Šodien Brazīlijā laimīgi dzīvo vairāk nekā 20 tūkstoši latviešu. Iespējams, ka daži no viņiem ir radinieki cilvēkiem, kuri šodien uzbrūk man.”

Brazīlietis piebilst, ka cer – ja kādreiz cilvēku, kuri izplata naida runu, bērni vai mazbērni izvēlēsies dzīvot ārvalstīs, viņiem nenāksies saskarties pat ar daļu no tā, ko pašam nācies piedzīvot Latvijā.

“Manai ādas krāsai nevajadzētu noteikt attieksmi pret mani…” saka Felipe.

Viņa pievienotajos fotoattēlos redzami ekrānšāviņi no komentāriem, kur cilvēki izsaka rasistiskus komentārus.

Nākamajā publikācijā viņš ir ievietojis bildi, šķiet, ar ģimeni Rīgā. Visbeidzot viņš teic: “Man arī ir jūtas. Man arī ir vecāki, kuri lasa šos komentārus, pārdzīvo par neiejūtību, kas nāk pār mums no daudz cilvēkiem.”

Felipe tomēr piebilst, ka zina – lielākā daļa latviešu viņu atbalsta un ir labi cilvēki.

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