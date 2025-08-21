Gardas idejas, drosmīgi eksperimenti un vietējais šarms – nāc nogaršot Latviju! 0
Aukstumā žāvēta medus kūka, ko var ielikt somiņā, latviešu atbilde citronpipariem – cidonijpipari un čatniji, kuros savienots saldums, skābums un asums… – Latvijas ražotāji turpina pārsteigt ar drosmīgiem, radošiem un eksportspējīgiem pārtikas produktiem. Atnāc, piedzīvo un izbaudi tos Baltijas lielākajā pārtikas industrijas izstādē “Riga Food 2025”, kas jau 4.–6. septembrī norisināsies Ķīpsalā. Starp citu, daži no tiem pārdošanā tikai pēc izstādes!
Saldais ceļabiedrs ar bērnības garšu – aukstumā žāvēta medus kūka
Kāds saka, ka šī kūka garšo pēc bērnības un sniedz nostalģisku sajūtu, cits brīnās par pagatavošanas metodi, bet vēl kāds uzsver, ka to iespējams ielikt koferī un paņemt līdzi. Liofilizētā medus kūka ir uzņēmuma “Ozolu bites” bestsellers! Pašu sviests, medus, skābais krējums, purvā augušas dzērvenes – kūkai ir saldskāba, unikāla garša un patīkams kraukšķis. Tā lieliski noderēs arī pārgājienos, ceļojumos un būs oriģināla dāvana. Tai ir liels eksporta potenciāls, jo īpašais žāvēšanas veids nodrošina ilgu derīguma termiņu. Starp citu, izstādē “Riga Food 2025” varēs nodegustēt medus kūku ar meža mellenēm un medus kūku ar upenēm! Katrs gabaliņš ir 100 % roku darbs.
Nēģi burciņā – Carnikavas delikatese visa gada garumā
Kad runa ir par īstiem Latvijas gardumiem, Carnikava vienmēr izskan īpaši. Ģimenes uzņēmums “Krupis”, kas jau trešajā paaudzē turpina nēģu zvejas un pārstrādes tradīcijas, piedāvā delikatesi, kas iepriecina gan pieredzējušu gardēdi, gan ziņkārīgu garšu meklētāju – “Nēģi, cepti želejā”. Jaunais 200 g stikla iepakojums ir ne tikai ērts vienai izsmalcinātai baudīšanas reizei vai gardai uzkodai ar citronu, bet arī lieliski piemērots kā oriģināla dāvana ar latvisku raksturu. Nēģi tiek rūpīgi atlasīti, griezti īpašos gabaliņos un kārtoti želejā pēc tradicionālās receptes. Nodegustē izstādē “Riga Food 2025”!
Funkcionālā uzkoda “RORA” – našķēšanās var būt arī vērtīga!
Mēs visi zinām to brīdi, kad gribas ko gardu sev un mīļajiem, bet sirdsapziņa klusām jautā: “Vai tas man nāks par labu?” “Liepkalni” ir raduši atbildi – jauno funkcionālo uzkodu līniju “RORA”, kas radīta tiem, kuri nevēlas izvēlēties starp baudu un rūpēm par ķermeni un prātu. Šī līnija ir atbilde uz jautājumu, kādas uzkodas vēlamies dot saviem bērniem – katrā kumosā kaut ko arī vērtīgu. Produkts ir radīts ar dažādām uztura vajadzībām – bez glutēna, bez laktozes, ar samazinātu cukura daudzumu, ar proteīnu un šķiedrvielām. Šobrīd pieejamas trīs dažādas garšas: mandeļu-vaniļas sviesta cepumi; aveņu-auzu cepumi; rozmarīna-siera cepumi ar proteīnu. Cepumi tirdzniecībā būs pieejami no septembra vidus, tāpēc nogaršo tos pirmais izstādē “Riga Food 2025”!
Kokosriekstu našķis Amber šokolādē – tropisks sapnis dzintara glazūrā
Iedomājies brīdi, kad viss apstājas. Tu paņem vienu kumosu un pēkšņi sajūti tropu sauli, vieglu jūras vēju un kraukšķi, kas atmodina visas maņas. Tādas sajūtas rada “Rāmkalnu” jaunums – “Kokosriekstu našķis Amber šokolādē”. Samtaina, dzintarkrāsas šokolāde, kuras maigumu papildina kristāliski kokosriekstu gabaliņi, iepriecina ne tikai garšu kārpiņas, bet arī dvēseli. Katrs gabaliņš ir kā maza salda atelpa ikdienas steigā, radīts ar rūpību un sirds siltumu tepat Latvijā, Rāmkalnos.
Dabīgi sulu maisījumi – lieliskas formas uzturēšanai
“Very Berry” & “Rīga Original” funkcionālie dzērieni ir dabīgi sulu maisījumi, kuru sastāvā ir Latvijas pļavu zālīšu tējas un čagas. Šobrīd ir pieejamie trīs veidi: kad vajag mieru, izvēlies “Calm & Relax”, kad vajag spēku, tad “Energy Kick”, bet, kad vajag veselību, tad priekšroku dod “Vitamin Boost”. Tas ir dabīgs un garšīgs veids, kā uzturēt sevi formā! Unikālais produkts ir tapis sadarbībā ar profesori Viju Eniņu. Lai nodrošinātu produkta funkcionālo pusi, ir izmantotas tikai 100 % dabīgas izejvielas.
Tomātu uzkoda želejā – izsmalcināta garšu pieredze
Jaunums no Latvijas ražotāja “Riori” – “Frauenburgas” gardā gatavā tomātu uzkoda želejā, kas apvieno sulīgu tomātu svaigumu ar maigu, želejveida tekstūru. Tā ir pilnībā gatava baudīšanai! Lai pilnībā sajustu garšu nianses, vislabāk to pasniegt un baudīt atdzesētu. Šī delikatese lieliski papildinās gaļas un dārzeņu ēdienus, piešķirot tiem īpašu aromātu un krāšņu noformējumu. Lieliska izvēle arī uzkodu maizīšu pagatavošanai gan ikdienai, gan svētku galdam. Produkts radīts bez konservantiem, saglabājot dabisku garšu un augstu kvalitāti. Lai labi garšo!
Bezalkoholiskais ābolu sidrs – dzirkstošs baudījums
Pasaulē bezalkoholisko dzērienu uzvaras gājiens ir sācies! Arvien biežāk cilvēki svētkiem un, protams, arī ikdienā izvēlas bezalkoholiskos dzērienus. “Iļģuciema bezalkoholiskais ābolu sidrs” ir viegls, atsvaidzinošs un pavisam nedaudz dzirkstošs dzēriens, ko var baudīt gan atdzesētu ikdienas skrējienā, gan elegantā glāzē saviesīgā pasākumā. Tā ābolu garša ir sabalansēta, maiga un patīkama – piemērota tiem, kas meklē dabisku alternatīvu klasiskajiem alkoholiskajiem sidriem. Šis dzēriens radīts Rīgā. Baudi atdzesētu un bez steigas!
Latviskā atbilde citronpipariem – cidonijpipari
Cidonijpiparu maisījums ir radīts, iedvesmojoties no citronpiparu garšas, piedāvājot latvisku versiju ar dabīgu skābumu – cidoniju. Melno piparu asums, cidonijas atsvaidzinošais augļainums, sīpolu saldenums un jūras sāls līdzsvars veido harmonisku, dzīvīgu garšas buķeti. “Organic Products” cidonijpiparus izmanto tieši tāpat kā citronpiparu maisījumu – pievieno zivīm, gaļai, dārzeņiem, salātiem, olām, zupām, aukstajām mērcēm, graudaugu un veģetārajos ēdienos.
Olu baltuma proteīna pulveris – tīrs spēks
Meklē visdabiskāko veidu, kā uzņemt augstvērtīgu proteīnu? Tad “Fiteg²” jaunais olu baltuma proteīna pulveris “Unflavoured & Unsweetened” būs tieši laikā. Šis olu baltuma pulveris ir no 100 % albumīna, bez pievienota cukura, bez pievienotas garšas un saldinātājiem, bez laktozes un lipekļa – ideāla izvēle ikdienai, sportam un veselīgam dzīvesveidam.
Čatnijs – salds, skābs un ass vienā garšas buķetē
Ienirsti garšu pasaulē ar izteiksmīgajiem un daudzslāņainajiem “Pūres” čatnijiem – pikantas mērces, kas apvieno saldumu, skābumu un asumu vienā burvīgā garšas buķetē. Jaunais brūkleņu čatnijs ir gatavots no svaigi skābenām un aromātiskām brūklenēm, savukārt pīlādžu – no sulīgiem pīlādžiem bez pievienota cukura. Rūgteni salds ar pikantu piesitienu – ideāli piemērots tiem, kas novērtē izsmalcinātas un neparastas garšas. Lieliski sader kopā ar uzkodām, gaļu, zivīm, grauzdētu maizīti vai sieru.
Tostermaize ar sēklām – patīkams kraukšķis
Tostējot vai grauzdējot “Dona” jauno tostermaizi, tā iegūst zeltainu nokrāsu, patīkamu kraukšķi, savukārt pievienotās sēklas piešķir īpašu, viegli grauzdētas maizes, garšu un smaržu. Maizīte patiešām ir bagātīga ar dažādām sēklām – ķirbju, saulespuķi, linsēklām. Īsts šķiedrvielu avots! Un sāta sajūta garantēta! Tostermaize ir roku darbs, ļoti garda, tāpēc veicina vēlmi sniegties pēc nākamās rikas.
Jauna klasika no “Jaunpils” – kūpināta siera desa un kausētais maigums
Sākumā tā tika ražota tikai eksporta vajadzībām uz Igauniju, taču garšas runā pašas par sevi, un nu “Jaunpils pienotavas” kūpinātā siera desa ir gatava iekarot arī Latvijas gardēžu sirdis. “Kūpināta kausēta siera desa, klasiskā” – siers, kas apvieno kūpinājuma raksturu ar siera maigumu. Pieejama dažādās garšu variācijās, lai iepriecinātu gan mazos siera cienītājus, gan tos, kuri novērtē tradicionālu, sātīgu un siltu garšu. Savukārt “Kausēts siers, klasiskais” ar savu maigo, krēmīgo tekstūru ir īsts daudzpusības paraugs. Ideāls kā alternatīva sviestam! Lieliski piemērots gan maizītēm, gan zupu vai pastas garšas bagātināšanai. Nāc, nogaršo “Riga Food 2025”!
Latvijā radīts risinājums ikdienas labsajūtai un imunitātei
Skaistums sākas no iekšienes – tieši tādēļ “Preimmu Biotic” prebiotikas ir radītas kā uzticams sabiedrotais zarnu veselībai, imunitātei un vispārējai labsajūtai. Inovatīvo formulu pamatā ir galaktooligosaharīdi – šķīstošas šķiedrvielas, kas baro tieši labvēlīgās Bifidobacterium baktērijas, palīdzot stiprināt organisma dabiskās aizsargspējas. Tās retāk izraisa vēdera pūšanos, sniedz izteiktu ieguvumu imunitātei, ādas veselībai un pat mazina tieksmi pēc saldumiem. Atceries – prebiotika nav probiotika! Prebiotika ir barība labajām baktērijām, kas jau dzīvo tavās zarnās. Iepazīsti izstādē Ķīpsalā!
Gardēži un pārtikas nozares profesionāļi no visas pasaules tiksies “Riga Food 2025”!
4.–6. septembrī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde “Riga Food 2025”, kas šogad svin trīsdesmit gadu jubileju. Jaunākās inovācijas, tehnoloģijas un aktualitātes pārtikas produktu, dzērienu ražošanā un pārstrādē izstādē prezentēs 420 uzņēmumu no vismaz 30 valstīm. Izstādē būs 15 kopstendi no 11 valstīm: Albānijas, Azerbaidžānas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Itālijas, Polijas, Slovākijas, Spānijas, Ukrainas, Uzbekistānas. “Riga Food 2025” varēs baudīt plašu pasākumu programmu: https://ej.uz/RF25_pasakumi
Izstādi rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT 1”. www.bt1.lv