“Izaugusi vesela paaudze, kas par “Glābējsilīti”, iespējams, neko nezina,” šī projekta vadītāja Laura Zvirbule par vakardienas šausminošo notikumu 0
Kritiskā situācijā bērnu ir svarīgi atbildīgi atstāt drošībā, nevis uz ielas, aģentūrai LETA pauda “Glābējsilītes” projekta vadītāja Laura Zvirbule, atgādinot, ka bērna atstāšana glābējsilītē ir atbildīgāks risinājums, kas pasargā bērna dzīvību un veselību.
Kā stāstīja Zvirbule, pēc Eiropas datu regulas spēkā stāšanās vairs netiekot tik aktīvi publiski izziņota informācija par silītēs atstātajiem bērniem.
Līdz ar to vairāku gadu garumā par glābējsilītēm nav bijis pietiekami daudz informācijas un mērķauditorija, iespējams, nav tikusi sasniegta.
Izaugusi vesela paaudze, kas par “Glābējsilītes” 15 gadu pastāvēšanu, iespējams, neko nezina, sprieda Zvirbule.
Šogad Latvijā glābējsilītēs atstāts viens bērns. Kā liecina informācija projekta tīmekļvietnē, šī gada 17.maija vakarpusē Rīgas glābējsilītē bija atstāta nesen dzimusi meitene.
Ārsti pēc pirmajām apskatēm viņas veselības stāvokli raksturojuši kā apmierinošu, līdzi bērnam bijusi ielikta mīkstā manta, pudelīte, drēbītes, piena maisījums, salvetes un citas aprūpes lietas.
Būtiski ir ne tikai nodrošināt drošu vietu bērniem, bet arī fokusēties uz preventīvu darbu un izprast iemeslus, kāpēc mātes izvēlas šādu soli.
“Svarīgi domāt par jauno paaudzi un par to, kā atbalstīt ģimenes, lai šādu gadījumu būtu mazāk,” norādījuši projekta pārstāvji. Sabiedrība tiek aicināta iesaistīties projekta “Glābējsilīte – vieta bērna dzīvībai” darba nodrošināšanā, ziedojot Latvijas Bērnu atbalsta fondam.
Glābējsilītēs jeb “Baby Box” vietās 15 gadu laikā atstāts 61 jaundzimušais, aģentūru LETA pērn oktobrī informēja projekta “Glābējsilīte – vieta bērna dzīvībai” pārstāvji.
Pērn silītēs atstāti četri bērni, savukārt 2023.gadā glābējsilītē ievietots viens bērns, 2022.gadā – četri bērni, bet 2021.gadā – trīs.
Patlaban valstī joprojām darbojas astoņas glābējsilītes: Daugavpilī, Rēzeknē, Madonā, Valmierā, Jelgavā, Rīgā, Liepājā un Ventspilī. Lai arī pēdējā laikā nav novērojams būtisks glābējsilītēs ievietoto bērnu skaita pieaugums, pērn satraukumu radījis fakts, ka pēc ilgu gadu pauzes pērn divi mazuļi atrasti miruši, izmesti atkritumos.
Kā vēstīts, šonedēļ Rīgā, Ķengaragā, uz ielas atrasts segā ietīts zīdainis, aģentūru LETA informēja Valsts policija, kas lūdz sabiedrības palīdzību vecāku noskaidrošanā. Agrā otrdienas rītā ap plkst.6 Festivāla ielā tika atrasta segā ietīta jaundzimusi meitene. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka otrdien ap plkst.3.40 bērnu uz ielas ir atstājusi pagaidām nenoskaidrota sieviete. Patlaban zīdainis atrodas mediķu aprūpē.