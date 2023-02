Tiek solīta stabilitāte: AS “Latvijas gāze” akcionāru lēmums paredz pašas “LG”, nevis AS “Gaso” reorganizēšanu, nododot AS “Gaso” kā vienumu citam īpašniekam. Foto: Zane Bitere/LETA

Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS “Gaso” pārdošanas process uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti neietekmēšot – vismaz tā apgalvo AS “Gaso” pārstāve Jana Rubinčika.

Kā pamatojums tam tiek minēts fakts, ka AS “Latvijas gāze” (“LG”) akcionāru lēmums paredz pašas “LG”, nevis AS “Gaso” reorganizēšanu, nododot AS “Gaso” kā vienumu citam īpašniekam.

Jāatgādina, ka AS “Gaso” tika izveidota 2017. gadā, nodalot no “LG” sadales sistēmas funkcijas. “Šāda “LG” reorganizācija “Gaso” ikdienas darbu nemainīs – uzņēmums turpinās pildīt likumā noteiktās sadales sistēmas operatora funkcijas. Turklāt jau kopš dibināšanas AS “Gaso” darbojas saskaņā ar speciālajām neatkarības prasībām, kas ir noteiktas Enerģētikas likumā,” uzsver J. Rubinčika.

“LG” ir sākusi tai piederošā gāzes sadales sistēmas operatora AS “Gaso” pārdošanas procesu, jo atbilstoši spēkā esošajam regulējumam “Gaso” nevar pārvaldīt Krievijas akcionāri, kādi šobrīd ir “LG”.

Kā zināms, “LG” lielākais akcionārs ir Krievijas kompānija “Gazprom”, kurai pieder 34% uzņēmuma akciju.

“LG” sagaida, ka pārdošana rezultēsies šī gada vidū, atturoties no komentāriem, jo informācija par to esot konfidenciāla.

Problēmas ar klientu servisu

Ne vienai vien mājsaimniecībai, kura vēlējusies atteikties no gāzes pieslēguma, ir nācies saskarties ar grūtībām tikt vaļā no šī fosilā energoresursa.

Tiesa gan – pārsvarā esot vainojams gāzes tirgotājs, ar kuru lauzt līgumu, izrādās, nemaz nav tik viegli, nevis sadales sistēmas operators, kura darbinieks ierodas tikai atslēgt gāzi.

“LA” lasītāja Inese no Rīgas atbildi no “LG” par pieslēguma atslēgšanu gaidījusi vairāk nekā divus mēnešus.

“Tā kā gan ētisku, gan ekonomisku apsvērumu dēļ nolēmu atteikties no dabasgāzes, kuru izmantoju ēdiena pagatavošanai uz plīts, zvanīju uz “LG”, bet ilgstoši nevarēju šo uzņēmumu sazvanīt pa norādīto tālruņa numuru.

Pieteicu šo pakalpojumu “LG” mājaslapā, bet pāris mēnešus nesaņēmu nekādu atbildi, tikai rēķinus par it kā patērēto gāzi, kaut gan es jau sen biju iegādājusies, uzstādījusi un lietoju tikai indukcijas plīti,” atceras Inese.

Kad beidzot atbilde no “LG” saņemta, izrādījies, ka atslēgšana nebūt nav tik vienkārša, bet klientam vēl jāveic dažādi priekšdarbi.

“Lai pieteiktu atslēgšanu, man pašai bija jāsazinās ar “Gaso”, zvanot pa tālruņa numuru, kuru automātiskais atbildētājs pieteica kā maksas zvanu. Diemžēl stundas laikā to tā arī neizdevās sazvanīt. Taču bija iespēja atteikties no pakalpojuma krievu valodā un gaidot klausīties mūziku.

Tāpat jāaizpilda atslēgšanas veidlapa, kura kopā ar zemesgrāmatas apliecības kopiju jānosūta uz “Gaso” e-pasta adresi. Īsti gan nesaprotu, kāpēc nepieciešama zemesgrāmatas apliecība,” ir neizpratnē Inese, paužot cerību, ka jaunie “Gaso” īpašnieki pievērsīsies uzņēmuma klientu servisa uzlabošanai.

AS “Gaso” skaidro, ka uzņēmuma mājaslapā ir norādīts arī tālruņa numurs, pa kuru zvanot netiek iekasēta papildu maksa, taču “LG” atbildēs tiem, kuri izrādījuši vēlmi atslēgt gāzes pieslēgumu, min tikai vienu, proti, to, uz kuru zvanot ir jāmaksā vairāk.

AS “Gaso” informē, ka pēdējā laikā ir palielinājies to mājsaimniecību skaits, kuras atsakās no dabasgāzes gan apkurei, gan ēdiena pagatavošanai.

“AS “Gaso” pienākums ir nogādāt gāzi līdz patērētājam, lai nebūtu nekādas noplūdes vai avārijas. Mūsu darbinieks var ierasties atslēgt gāzes pieslēgumu, bet līguma attiecības ir jāpārtrauc ar gāzes tirgotāju,” skaidro J. Rubinčika.

Arī Inese, kurai beidzot izdevies iegūt skaidrību par aktivitātēm, kas veicamas, lai lauztu līgumu ar “LG”, ar nepacietību gaida to laimīgo mirkli, kad izdosies sazvanīt “Gaso” un beidzot pieteikt atslēgumu.

Drošība pirmajā vietā

“”Gaso” ir regulēts uzņēmums, kura tarifus nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, vadībai ir izņēmuma tiesības atbilstoši Nacionālās drošības likumam lemt par tā akciju pārdošanu. To darīsim, ņemot vērā valsts drošības aspektus,” sola klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars.

“Kā dabasgāzes sadales sistēmas operators “Gaso” būtībā ir valsts drošībai nozīmīgs uzņēmums, tāpēc to akcionāru maiņa, atbrīvojoties no agresīvas kaimiņvalsts Krievijas kontrolētu uzņēmumu tiešas vai netiešas ietekmes, ir solis, kas būtu nepieciešams energoapgādes drošības uzlabošanai no ārpolitisko un informācijas drošības apsvērumu viedokļa,” uzskata Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis.

“Savukārt no ekonomiskās vai tehniskās darbības viedokļa “Gaso” pārdošana nav saistīta ne ar kādiem vērā ņemamiem riskiem, jo uzņēmums sniedz regulētu infrastruktūras pakalpojumu, kura izmaksas nav jānosaka īpašnieku sastāvam. Līdz ar to galvenais jautājums ir par to, vai pārdošanas darījuma rezultātā tiks sekmīgi atrasti potenciālie uzņēmuma īpašnieki, kuru darbības mērķi nav pretrunā ar Latvijas drošības interesēm.”

Pērn 8. augustā “LG” akcionāru ārkārtas sapulcē tika nolemts sākt reorganizāciju nodalīšanas ceļā – “LG” piederošās AS “Gaso” akcijas tika nolemts nodot jaundibināmai kompānijai. AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā.

Uzņēmums nodrošina dabasgāzes tīklu drošību, tehniskos pakalpojumus un dabasgāzes patēriņa uzskaiti. AS “Gaso” izveidota 2017. gada nogalē, nodalot “LG” sadales sistēmas darbību un izpildot Eiropas Savienības un valsts prasības par dabasgāzes sadales sistēmas neatkarības nodrošināšanu. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 39,9 miljoni eiro. AS “Gaso” apgrozījums 2021. gadā bija 57,91 miljons eiro, bet peļņa – 11,55 miljoni eiro.