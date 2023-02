Biržā dabasgāzes cena krīt, bet vai saruks arī rēķini? “Latvijas gāzes” vadītājs Kalvītis skaidro, vai maksāsim mazāk Ieteikt







“Jāsaka tas, ka cena biržā pēdējās nedēļās ir samazinājusies īsti neietekmē rēķinu apmēru. Pirmkārt, tāpēc, ka rudenī tika iegādāta gāze mājsaimniecību apgādei, tā tika uzglabāta Inčukalna gāzes krātuvē. Tas arī bija likuma pienākums “Latvijas gāzei” – viņa to ir izdarījusi. Tā kā tarifs ir balstīts uz šiem iegādātajiem gāzes apjomiem un uz šīm te cenām, tad arī patiesībā līdz pavasarim nekāds tarifa samazinājums nav iespējams,” tā TV24 raidījumā “Uz līnijas” pauda viedokli AS “Latvijas gāze” valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis, komentējot aktuālo jautājumu par gāzes tarifu izmaiņām un iespējamo rēķinu samazināšanos cilvēkiem, ja šogad janvārī parādījās ziņas, ka gāzes cenas saniegušas zemāko cenu pēdējā pusotra gada laikā.

“Patiesībā tarifus var mainīt tikai reizi pusgadā, un šogad apstiprinātais tarifs decembrī balstīts uz tiem iepirkumiem, kas ir veikti vēl decembra mēnesī,” sacīja Kalvītis.

Uz jautājumu, vai bijusi nepareiza plānošana ar šiem iepirkumiem, Kalvītis atbildēja: “Nu ziniet, lai kaut kādā ziņā nodrošinātu enerģētisko drošību, Latvijas Republikas Saeima laikam vasaras vidū izmainīja Enerģētikas likumā, kur uzdeva par pienākumu publiskajam tirgotājam iegādāties pilnā apjomā gāzi mājsaimniecību vajadzībām, un “Latvijas gāze” šo pienākumu atbilstoši likumam izpildīja. Mēs esam šo apjomu iegādājušies, tas glabājas Inčukalna krātuvē. Un decembrī tika, balstoties uz šo iepirkuma cenas līmeni, tika apstiprināts tarifs. Tā kā šobrīd līdz 30.aprīlim tarifa izmaiņas vienkārši nav iespējams,” norādīja Kalvītis.

“Un no 1.maija ir plānota mājsaimniecības gāzes tirgus atvēršana, līdz ar to visas mājsaimniecības nonāks brīvā tirgū, un tad arī būs iespējams brīvi izvēlēties, no kā pirkt gāzi un pa kādām cenām,” tā raidījumā “Uz līnijas” sacīja Kalvītis.

Jau vēstīts, Nīderlandes biržā “Title Transfer Facility” (TTF) dabasgāzes cena piektdienas rītā, 17.februārī, pirmo reizi kopš 2021.gada augusta nokritusies zem 50 eiro par megavatstundu.

Dabasgāzes cena TTF biržā piektdienas rītā samazinājusies līdz 48,88 eiro par megavatstundu.

Janvāra sākumā gāzes cena TTF nokritās līdz līmenim, kāds tika reģistrēts pirms Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā.

Neilgi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā pagājušā gada februāra beigās dabasgāzes cena bija aptuveni 88 eiro par megavatstundu.

Savukārt augustā, kad Krievija būtiski samazināja gāzes piegādes Eiropai, cena pārsniedza 340 eiro par megavatsundu, bet 1.decembrī tā bija noslīdējusi līdz 140 eiro.