Ģērmane sasniedz visu laiku augstāko vietu neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanas vēsturē 0
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane svētdien Zviedrijā Pasaules kausā kalnu slēpošanā sezonas pirmspēdējās slaloma sacensībās izcīnīja sesto vietu, kas ir visu laiku augstākā pozīcija neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanas vēsturē.
Ģērmane, kura pēc pirmā brauciena bija 13. vietā, otro trasi sāka kā 12. un finišā pēc iepriekš startējušajām sportistēm bija pirmā. No nākamajām 12 konkurentēm Ģērmani divu braucienu summā pārspēja tikai piecas sportistes.
Pārliecinošu uzvaru izcīnīja pirmā brauciena līdere amerikāniete Mikeila Šifrina, kura finišēja minūtē un 43,35 sekundēs. Viņa par 0,94 sekundēm pārspēja vācieti Emmu Aiheri, bet trešajā pozīcijā, piekāpjoties sekundi, ierindojās Šveices sportiste Vendija Holdenere.
Otrajā braucienā latvietei padevās ceturtais labākais finiša laiks, abu braucienu summā atpaliekot no uzvarētājas 1,85 sekundes.
Latvijas kalnu slēpotāja pirms mēneša startēja olimpiskajās spēlēs, bet pirms diviem mēnešiem aizvadīja savas līdz šim pēdējās Pasaules kausa sacensības. Abos šajos mačos latviete nefinišēja pirmajos braucienos.
Pirms tam Ģērmane janvāra sākumā ar septīto vietu Pasaules kausa slaloma sacensībās, tobrīd sasniedzot jaunu neatkarīgās Latvijas rekordu kalnu slēpošanā.
Sezonas pēdējās slaloma sacensības iecerētas 24. martā Norvēģijā.
Savukārt visu disciplīnu summā Šifrinu un vācieti Emmu Aikeri šķir 120 punkti. Ģērmane, kura startē tikai slalomā, ir 52. vietā.