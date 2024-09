Foto: Shutterstock

Ģimenes ārsts: "9.klases absolventu zināšanas par vakcināciju un veselības aprūpi tuvojas nullei." Vai tā būs paaudze, kas nevakcinēs savus bērnus?







9.klases absolventu zināšanas par vakcināciju un veselības aprūpi tuvojas nullei, tādu viedokli intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” pauda Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dzalbs.

“Viņiem ir Covid-19 laikā gūts viedoklis, ar lielu varbūtību pilns ar dezinformāciju un stigmatizāciju. Es paredzu, ka tā ir tā paaudze, kas izvairīsies no vakcinācijas un nevakcinēs savus bērnus,” viņš pauda, piebilstot, ka neesam šiem jauniešiem pienācīgā līmenī snieguši vajadzīgo izglītību.

Viņš uzsvēra, ka ar sabiedrību profilakses un vakcinācijas jautājumā ir daudz jāstrādā.

Valsts netiek galā ar dezinformāciju, uzskata ģimenes ārsts, norādot, ka sociālajos tīklos un citviet aizvien ir absolūti dezinformējoša informācija un nav sistēmas, kā to risināt.

Viņš arī piebilda, ka būtu viegli atgādināt pacientiem par vakcinācijām un citiem jautājumiem, bet nav elektroniskās datu bāzes, kas to atvieglotu.

Tāpat jāstrādā ar ārstniecības personām, jānodrošina papildu izglītība, motivācija, jāveic sarunas ar mediķiem, kuri neatbalsta vakcināciju, piebilda Dzalbs.

Dzalbs gan sacīja, ka Latvija ir viena no valstīm, kur vakcinācijas aptvere kopumā ir ļoti laba. Piemēram, bērnu vakcinācijas rādītāji bieži vien pārsniedz 95% un vairāk. Tomēr ir atsevišķas pozīcijas, kur ir nepietiekamas vakcinācijas aptveres.

Viņš sacīja, ka apmēram 70% no visiem Latvijas iedzīvotājiem veiksmīgi sadarbojas ar mediķiem un atrisina jautājumus par vakcināciju. Apmēram 25% iedzīvotāju ir šaubas vai jautājumi, un ir jāvelta laiks to skaidrošanai.

“Un ir pavisam maza iedzīvotāju daļa, kuri ir absolūti fanātiski noskaņoti, kuri redz dzīvi un bioloģijas procesus pavisam dažādās enerģijās. Ar šiem cilvēkiem ir visgrūtāk un te īsti nestrādā normāla komunikācija un skaidrojošais darbs,” uzsvēra Dzalbs, piebilstot, ka, iespējams, šeit būtu vajadzīgi kādi papildu juridiskie risinājumi.

Viņš arī piebilda, ka šie cilvēki ir arī pietiekami agresīvi informatīvajā telpā, paši viegli pakļaujas dažādai dezinformācijai un to aktīvi izplata.

No medicīnas viedokļa Dzalbs redz ieguvumus, piemēram, iespējamam liegumam apmeklēt izglītības iestādes nevakcinētiem bērniem. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka, runājot par sodiem un ietekmēšanu, ir ļoti stingri jāizvērtē potenciālie riski un ieguvumi. Viņš atgādināja, ka Covid-19 laikā bija situācijas, kad cilvēki bija gatavi pamest darbu, izņemt bērnus no skolām, praktiski izolēties no sabiedrības. “Te varētu būt runa par šiem radikālajiem cilvēkiem, kas vēl vairāk nodara pāri bērniem, viņus izolējot,” uz bažām norādīja ārsts.

Kā vēstīts, aizvadītajā nedēļā pēc Imunizācijas valsts padomes sēdes veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) pauda, ka Latvijā būtu nepieciešams stingrāk ierobežot par vakcināciju izplatīto dezinformāciju. Veselības ministrija plāno drošības dienestiem nosūtīt iesniegumu ar lūgumu par stingrāku dezinformācijas uzraudzību, lai stiprinātu sabiedrības veselības un drošības jautājumus.

Imunizācijas valsts padomes sēde tika sasaukta pēc nevakcinēta bērna nāves gadījuma, viņam saslimstot ar difteriju.

Abu Meri piebilda, ka saistībā ar nevakcinētajiem bērniem būtiski domāt par to, kāda veida juridisko atbildību piemērot tieši vecākiem. Šajā jautājumā esot jāsadarbojas ar Tieslietu ministriju (TM) un juristiem, bet naudas un cietumsodi šajā situācijā diez vai būs efektīvi, sprieda ministrs.

Abu Meri ieskatā, pamata vakcīnām būtu jābūt obligātām, un šajā jautājumā jāseko Vācijas un Čehijas praksēm. Tam piekrita arī pārējie sēdes dalībnieki.