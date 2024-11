Gordons: “Tramps darīs visu, lai izbeigtu karu, un kara beigas uztvers kā biznesa darījumu” Ieteikt







"Tramps darīs visu, lai izbeigtu karu, un kara beigas uztvers kā biznesa darījumu," TV24 raidījumā "Kārtības rullis" prognozē Ukrainas mediju vides vadošais žurnālists Dmitrijs Gordons. Viņš ir cilvēks, kurš ir iekļauts teroristu un ekstrēmistu reģistrā, kuram Krievija aizmuguriski piespriedusi 14 gadus cietumā un izsludinājusi starptautiskajā meklēšanā.

Dmitrijs Gordons sarunā ar raidījuma “Kārtības rullis” vadītāju Armandu Puči atzīst, ka ASV prezidenta vēlēšanu diena – 5. novembris – bija atskaites punkts. “Es nepārspīlēju – tā ir šī gada un šī kara galvenā diena. Pēc tam notikumi risināsies kaleidoskopiskā ātrumā, tie būs ātri un mērķtiecīgi, jo nākamais ASV prezidents Tramps darīs visu, lai izpildītu savus priekšvēlēšanu kampaņas solījumus.

Viens no galvenajiem kampaņas solījumiem bija: manā laikā karu nebūs. Viņš teica, ka tiks galā ar Irānu, ka pārtrauks Krievijas un Ukrainas karu. Turklāt viņš teica, ka izdarīs to 24 stundu laikā. Es neizdomāju, bet citēju prezidentu Trampu. ASV nav pieņemts tukši kulstīt mēli kā bijušās Padomju Savienības teritorijā, kur politiķi pirms vēlēšanām saka vienu, bet pēc tam dara ko pavisam citu. Tur politiķiem jāatbild par saviem vārdiem.

Atbildi prasīs vēlētāji, tā ir demokrātija. Tāpēc Tramps noteikti izdarīs visu, lai izbeigtu karu. Mēs varam runāt par ceļiem, kādus viņš izvēlēsies, par to, kā viņš to darīs. Bet es atkārtoju, esmu pārliecināts, ka kara karstā fāze beigsies šogad.”

Gordons gan uzskata, ka Trampam Ukraina nepatīk un nekad nav patikusi. Iespējams, tās bijušas kādas nesaskaņas ar Ukrainas valdību un, pēc Gordona domām, Tramps vienmēr ir bijis tendēts uz Krieviju.

“Viņš bieži brauca uz Maskavu. Kopš 1987. gada, viņš brauca vēl uz PSRS. Viņš aktīvi komunicēja ar Krievijas lielā biznesa pārstāvjiem. Ar Ukrainu viņam tādu kontaktu nebija. Kā jau teicu, vienīgais skaidrais kontakts ar Ukrainu – viņa draugs miljardieris Fils Rafins, kurš ir precējies ar Sašu Nikolajenko. Saša Nikolajenko bija “Mis Ukraina”. Skaista meitene, ļoti gudra. Viņa ir no Odesas. Viņa kļuva par Trampa labākā drauga sievu. Tramps palīdzēja Sašai Nikolajenko organizēt skaistumkonkursus, bet tas bija pirms kādiem 16 vai 20 gadiem, daudz ūdeņu aiztecējis.

Tramps uzskata, ka Ukraina ir korumpēta valsts. Trampam, manuprāt, nav īpaši laba attieksme pret prezidentu Zelenski… Bet saistībā ar karu, kuru Tramps vēlas izbeigt, situācija ir ārkārtīgi vienkārša. Tramps ir uzņēmējs, visu mūžu nodarbojas ar biznesu. Uzņēmēja domāšana, liela mēroga uzņēmēja, būtiski atšķiras no tā, kā domā čekists, kā domā “tīrs” politiķis. Tās ir pilnīgi atšķirīgas domāšanas.

Čekistam ir sava domāšana, politiķim – sava, uzņēmējam – sava. Kāda? Viņam jebkuras attiecības – politikā, mīlestībā, finansēs, biznesā – tas vienmēr ir darījums. Es daru šo – tu dari to. Sitam saujā, ejam strādāt! Tas attiecas uz liela mēroga uzņēmējiem, un es pazīstu daudzus liela mēroga uzņēmējus, miljardierus. Viņi daudz nepļāpā, viņiem tam nav laika. Viņi ātri domā, ātri runā. Sitam saujā un šķiramies. Ejam strādāt un pelnīt naudu!

Tramps ir no šādiem cilvēkiem, un es šādus cilvēkus labi saprotu. Tagad viņam ir jāatrisina šis konflikts, jāizbeidz šis karš. Viņam. Ne Putins viens var izbeigt šo karu, ne Zelenskis, neviens nevar beigt karu. Tāpēc vajadzīgs Tramps, un viņš grib to darīt. Jā, kara beigas viņš uztvers kā biznesa darījumu,” tā Dmitrijs Gordons.

Turpinot ieskicēt iespējamos scenārijus, viņš uzskata, ka Tramps veiks divus zvanus – vienu Putinam, otru Zelenskim.

“Es tagad nevaru pateikt viņa vietā, kā viņš teiks un ko viņš teiks. Bet no tā, ko viņš pats ir sacījis, ko sacījušas viņa uzticības personas, no tā, ko saka cilvēki, ar kuriem es sazinos… Es ticu, ka Putinam viņš teiks aptuveni tā… Vienā pusē esat jūs, otrā – ukraiņi. Palieciet tur, kur jūs esat. Mēs to neatzīsim par Krievijas teritoriju, tā vienmēr būs okupēta teritorija. Tāpat kā mēs neatzinām Baltijas valstis par Padomju Savienības teritoriju. Tālāk tu neej. Ukrainu mēs NATO neuzņemam, bet dodam Ukrainai tik daudz ieroču, cik viņiem vajag, lai pasargātu sevi, ja atkal izdomāsiet iebrukt. Mēs ieguldām Ukrainā naudu, veidojam biznesam labvēlīgu vidi. Par uzvaru saviem muļķiem uzdod to, ka esat iekarojuši tik daudz teritoriju, un to, ka Ukraina neiestājas NATO.

Ja Putins saka, ka tam nepiekrīt, Tramps teiks – labi. Tad došu Zelenskim visu, lai mēneša laikā viņš panāk militāru uzvaru. Ja Zelenskis saka, ka nepiekrīt, Tramps sacīs – labi, es pārtraucu palīdzības sniegšanu Ukrainai. Lai jums palīdz Eiropa. Jūs taču esat Eiropa. Mēs atrodamies tālu no jums, mums ir citas intereses. Es ierosināju plānu, jums tas nepatika. Risiniet paši savus jautājumus. Domāju, tā notiks Trampa saruna ar Putinu un Zelenski.”

Kā risināsies notikumi, laiks radīs, taču Ukraina uz Trampu raugoties ar cerībām.