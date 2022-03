Graube: Putins realizē pilna mēroga uzbrukumu līdzīgi kā II pasaules kara laikā Ieteikt







Līga Abakuka, TV24

Raidījumā, komentējot Kijevas virzienā braucošo Krievijas armijas karaspēka rindu 64 km garumā, bijušais NBS komandieris secina, ka tas ir koncentrēts bruņojumu veids, lai realizētu pilna mēroga uzbrukumu, kas līdzīgs Otrā pasaules kara uzbrukuma veidam, ko realizēja Krievija.

Šajā kolonnā esot gan artilērija, tanki, inženierspēki, loģistika un medicīna, jo ir arī upuri. “Tur ir pilns komplekts, lai varētu realizēt uzbrukumu nevis punktu veidā, bet ar lielu militāru spēku karot tuvajās distancēs, kas graus sev priekšā esošās aizsardzības pozīcijas.”

Kā pastāstīja Graube, pirmajās dienās krievi koncentrējās uz tālo darbību ar precīziem ieročiem, kas beigās neizrādījās nemaz tik precīzi un pilnībā nespēja sagraut ukraiņu pretgaisa aizsardzību, kas likās pašsaprotami. “Viņi atgriežas pie savām pārbaudītajām vērtībām – viņi nemāk savādāk karot kā Otrajā pasaules karā, lai ieņemtu Kijevu.”

Runājot par ieviesto sankciju pret Krieviju ietekmi, NBS bijušais komandieris atzīst, ka cipari rāda Krievijas ekonomikas, ja ne sagraušanu, tad dramatisku pasliktinājumu, bet pats svarīgākais esot tas, kā sākusi runāt Vācija, kurai ir Eiropas lielākā ekonomika.

“Vācija šobrīd ar šo karu, Krievijas uzbrukumu Ukrainai, iziet no Otrā pasaules kara vainas kompleksa, ko izraisīja Otrā pasaules kara trauma. Vācijas atbalsts ir ļoti svarīgs kopējai aizsardzībai un drošībai Eiropā,” pārliecināts ir Graube.

Graube ir pārliecināts, ka Putina atkāpšanās no kara Ukrainā nav iespējama. Esot nopietni jādomā arī par Putina prāta spējām – “ar šobrīd esošajām sankcijām viņš nav apstādināms no sava mērķa”. “Es lasīju ASV kongresmeņu brīfingu par situācijas attīstību Ukrainā, kur viens no apspriešanas jautājumiem bija Putina prāta spējas, tas nebija ironiskā nozīmē, bet reālā, kur klāt, visticamāk, bija pieaicināti arī speciālisti, lai šo analizētu.”

Graube uzskata, ka no tālākās kara attīstības Putinu atturēt var tikai kāda stingra opozīcija pašā Kremlī, kam ir vara un ietekme, kas tieši var piekļūt viņam klāt. “Cilvēkiem, kuriem ir kaut kāds saprāts, vai bailes visu pazaudēt.” Graube ir pārliecināts, ka ieviestās sankcijas neapstādinās Putinu.