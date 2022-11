Hokejists Elvis Merzļikins. Foto: Edijs Pālens/LETA

Gribas raudāt: Elvis Merzļikins un Kolumbusas “Blue Jackets” joprojām ir melnajā joslā Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Elvis Merzļikins un Kolumbusas “Blue Jackets” joprojām ir melnajā joslā, jo komandai un arī vārtsargam spēle nevedas. Nedēļas nogalē “zilās žaketes” aizvadīja divas NHL čempionāta spēles Somijas hokeja galvaspilsētā Tamperē, ar 3:6 un 1:5 zaudējot Stenlija kausa īpašniecei Kolorādo “Avalanche”. Merzļikins vārtos stājās pirmajā no šiem diviem mačiem, atvairīja 30 no 35 metieniem, taču “Blue Jackets” pēdējā trešdaļā izlaida spēles pavedienu no rokām.

Merzļikinam šosezon neiet, septiņās spēlēs vidēji mačā ielaistas 4,82 ripas, atvairīti tikai 86,3% metienu, kas ir trešais sliktākais rādītājs starp šosezon NHL uzspēlējušajiem 70 vārtsargiem. Tiesa, ar Elvi vārtos “Blue Jackets” izcīnījuši divas no šosezon trīs gūtajām uzvarām.

“Man tā nekad nav bijis. Teikšu godīgi, raudāt gribas. Es nezinu, ko darīt vairāk. Katru treniņu eju uz ledu un dodu, dodu arvien vairāk, bet galarezultātā atkal sešas septiņas ripas ir mūsu vārtos,” intervijā Latvijas Televīzijai pēc zaudējuma Tamperē Merzļikins izskatījās morāli sagrauts.

Nākamajā spēlē vārtus pirmo reizi šosezon sargāja Jūnass Korisalo, taču atkal komandas sniegums bija tālu no tāda, lai cerētu uz kaut ko pozitīvu. Kolumbusas komanda ir pēdējā vietā Austrumu konferencē.

Astoto pozīciju tur ieņem Bufalo “Sabres”, kuras rindās Zemgus Girgensons guva savus trešos vārtus sezonā, taču tas neglāba “zobenus” no zaudējuma 3:5 pret Tampabejas “Lightning”. Girgensons šosezon 12 mačos ir izcēlies ar pieciem rezultativitātes punktiem (3+2). Neveiksmīga spēle arī Rūdolfam Balceram, kurš gan tika pie rezultatīvas piespēles, taču arī sejas traumas.

Pretinieks nospēlēja rupji, trāpot ar nūju sejā, tāpēc liepājnieks laukumā pēc tam vairs neatgriezās, bet Floridas “Panthers” ar 4:5 zaudēja Losandželosas “Kings”. Balceram šosezon ir četri (2+2) rezultativitātes punkti.

Bija iespēja, ka sestdien pirmo maču šosezon aizvadīs Teodors Bļugers, tomēr pret Sietlas “Kraken” viņš vēl palika savainoto spēlētāju sarakstā, Pitsburgas “Penguins” komandai zaudējot septītajā mačā pēc kārtas.