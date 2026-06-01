Grieķija dod iespēju dzīvot kādā brīnumskaistā salā bez jebkādas maksas: ir tikai viens nosacījums – jums jāmīl kaķi
Dzīvot bezrūpīgu dzīvi uz kādas Grieķijas sapņu salas un ļaut prātam pilnībā atpūsties – tas tagad ir iespējams Siras (Syros) salā. Tomēr ir viens noteikums: jums ir jāmīl kaķi, vēstī “Euronews”.
Dzīvnieku aizsardzības organizācija “Syros Cats” meklē brīvprātīgos vecumā no 25 gadiem. Organizācija raksta: “Mēs aicinām pieteikties brīvprātīgos – gan individuāli, gan pārus -, kuri ir fiziski spējīgi, nobrieduši, veseli un patstāvīgi.”
Pretī tiek prasīts mīlēt kaķus un būt gatavam par tiem rūpēties vismaz vienu mēnesi, strādājot aptuveni piecas stundas dienā piecas dienas nedēļā. Apmaiņā pret to organizācija nodrošina dzīvesvietu, brokastis un komunālos pakalpojumus.
“Īpaši priecāsimies par cilvēkiem, kuriem ir veterinārārsta asistenta izglītība vai pieredze darbā ar savvaļas kaķiem. Tomēr labprāt uzklausīsim visus kaķu mīļotājus, ja vien viņi ir gatavi nebaidīties no netīra darba, ir uzticami, patstāvīgi un ierodas laikā,” norāda organizācija.
Sapņu sala
Salas sirds ir Ermupoles (Ermoupoli) pilsēta, kas neizskatās pēc tradicionāla zvejnieku ciemata, bet drīzāk atgādina elegantu 19. gadsimta ostas pilsētu. Plaši laukumi, greznas savrupmājas, marmora kāpnes un iespaidīgais rātsnams atgādina par laikiem, kad Sira bija viens no nozīmīgākajiem Grieķijas tirdzniecības centriem.
Sira ir viena no aizraujošākajām Kiklādu salām un joprojām tiek uzskatīta par lielā mērā neskartu masu tūrisma ietekmes. Tā nav tipiska ballīšu sala kā Mikona (Mykonos). Tie, kas meklē autentisku atmosfēru un mieru, var baudīt kafejnīcas un restorānus, kurus iecienījuši arī vietējie iedzīvotāji, turklāt bieži vien par saprātīgām cenām.
Ikviens, kurš vēlas izbaudīt īstu, ikdienišķu Grieķijas dzīvi, šeit var atrast savu paradīzi.