VIDEO. Daļā Latvijas plosās spēcīgs pērkona negaiss, Bebrenes baznīcai norauts jums; kur negaiss dosies tālāk? 45
Ceturtdien ap plkst. 17 spēcīgs pērkona negaiss no dienvidiem sasniedzis Līvānu novadu, tas skar arī Jēkabpils un Preiļu novadu, liecina meteoroloģiskā informācija. Ceturtdienas vakarā pērkona negaisa risks saglabājas vietām Vidzemē, galvenokārt Ziemeļvidzemē, un Latgales austrumu pusē, prognozē sinoptiķi.
Stipru vēja brāzmu un krusas varbūtība ar katru stundu samazinās. Līdz pusseptiņiem vakarā pērkona negaiss visvairāk skāra Augšdaugavas, Jēkabpils, Aizkraukles, Līvānu, Preiļu, Madonas un Gulbenes novadu.
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Savukārt ciklona izraisītās vēja brāzmas vislielākās bija Kurzemes piekrastē. Liepājas ostā ziemeļu vēja ātrums brāzmās sasniedza 19,4 metrus sekundē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Jau ziņots, ka naktī uz piektdienu vējš pierims un nokrišņi mitēsies – vairs tikai vietām nedaudz līs.
⛈️⚠️Līdz šim stiprākās lietusgāzes un vēja brāzmas 20 m/s bijušas Kurzemē, tomēr tuvākajās stundās stiprākie negaisi gaidāmi Latvijas austrumos, kur šobrīd ir liels g. temp. kontrasts un arī intensīvi zibeņo.
‼️Sekojiet līdzi prognožu informācijai un aktuālajiem brīdinājumiem. pic.twitter.com/LDcB1dZchS
— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 11, 2026
Glābēji līdz novakarei saņēmuši salīdzinoši nedaudz izsaukumu uz vēja nodarītiem postījumiem
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ceturtdien līdz plkst. 18 kopumā bija saņēmis deviņus izsaukumus uz vietām, kur vēja gāzti koki uzkrituši uz ceļiem, aģentūra LETA noskaidroja dienestā.
Vispirms viens izsaukums saņemts pusdienlaikā Preiļu novadā, bet vēlāk pēcpusdienā – Rīgā. Pēc plkst. 17.30 saņemti vēl septiņi izsaukumi, kad uz ceļus aizšķērsojuši vēja lauzti koki. Trīs izsaukumi saņemti uz Jēkabpils novadu, bet pa vienam – uz Jūrmalu, Madonas, Krāslavas un Līvānu novadiem.
“Pasažieru vilciens” savukārt vēstīja, ka vēja postījumi vietām kavē vilcienu kustību, jo koki krituši arī uz sliedēm.
Bebrenē vējš katoļu baznīcai norāvis daļu jumta
Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāvis aptuveni divas trešdaļas jumta, aģentūrai LETA apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe.
Pašvaldība organizē darbiniekus, lai varētu draudzei sniegt palīdzību. Tāpat par notikušo informēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas varētu palīdzēt ar tehniku, lai ēkas jumtu varētu pārklāt ar plēvi.
Dzalbe informēja, ka draudze divus gadus bija vākusi naudu, lai nokrāsotu skārda jumtu, taču tagad dievnamam vajadzēs uzklāt jumtu. Pagaidām informācijas par citiem postījumiem izpilddirektora rīcībā nebija. Ilūkstē esot spēcīgs vējš un lietus. Vietām kokiem esot nolauzti zari, informēja Dzalbe.
Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca būvēta 1797. gadā.
🔴 Šī vakara, 11. maija negaiss daļēji norāvis Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas jumtu.
Foto: LSM Latgale redakcija pic.twitter.com/vMYTmdfgvR
— LSM Latgale (@LSMLatgale) June 11, 2026
Lokāli iespējama arī lielgraudu krusa un virpuļviesuļi
Ceturtdien pēc plkst. 15 pirmie negaisa mākoņi no Lietuvas tuvojās Augšdaugavas un Jēkabpils novadam, liecina meteoroloģiskā informācija.
Negaisa laikā Lietuvas austrumos reģistrēta intensīva zibeņošana, īpaši spēcīgas lietusgāzes un postošas vēja brāzmas. Ar lielu varbūtību vietām krīt krusa, lokāli iespējama lielgraudu krusa un virpuļviesuļi.
Kurzemē, stipri līstot, gaisa temperatūra pazeminājusies līdz +10..+13 grādiem, savukārt Latgalē saule gaisu sasildījusi līdz +22..+26 grādiem.
Jau ziņots, ka līdz naktij valsts centrālajā un austrumu daļā spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums par spēcīgu negaisu. Prognozētas ļoti stipras lietusgāzes, vētra un krusa, vietām iespējama lielgraudu krusa.
Eiropas Eksperimentālais vētru prognozēšanas centrs norāda, ka viens no lielākajiem riskiem būs virpuļviesuļi jeb tornādo.
Vakarā Latviju no dienvidiem šķērsos ciklona centrs, tādēļ vējš būs mainīga virziena un brāzmains, Kurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Naktī uz piektdienu vējš pierims un nokrišņi mitēsies – vairs tikai vietām nedaudz līs.