“Visas pazīmes, ka zem tā var veidoties virpuļviesulis” – Meteorologs Bergšteins brīdina par Lietuvā iemūžināto skatu 0
Latvijas kaimiņvalstī Lietuvā iemūžināts visai neparasts skats – par to sociālajos tīklos paziņojis laika ziņu moderators Martins Bergšteins, skaidrojot, ka attēlā redzams dižšūnas jeb rotējošs negaiss.
M. Bergšteins skaidro, ka šim mākonim, kas nupat izveidojies uz ziemeļiem no Lietuvas galvaspilsētas Viļņas, ir intensīva rotācija un visas pazīmes, ka zem tā var veidoties virpuļviesulis.
Jau vēstījām, ka ceturtdienas pēcpusdienā un vakarā Latvijā, izņemot Kurzemi, iespējams postošs pērkona negaiss, brīdina sinoptiķi. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no plkst. 12 līdz naktij. Prognozētas ļoti stipras lietusgāzes, vētra un krusa, vietām iespējama lielgraudu krusa.
Eiropas Eksperimentālais vētru prognozēšanas centrs norāda, ka viens no lielākajiem riskiem būs virpuļviesuļi jeb tornādo. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē, Sēlijā un Vidzemē. Negaisa mākoņi pārvietosies no dienvidiem uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem.
Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies. Lietus gaidāms arī bez pērkona negaisa, daudzviet līs stipri.
Ciklona ietekmē nedaudz pastiprināsies ziemeļaustrumu vējš, Latgalē tas pāries dienvidaustrumu vējā. Vakarpusē Latviju šķērsos ciklona centrs, tādēļ pūtīs mainīga virziena vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā gaidāma no +10..+14 grādiem Kurzemē līdz +22..+27 grādiem Latgalē.
Rīgā gaidāms apmācies un lietains laiks, brīžiem līs stipri, iespējams spēcīgs pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļaustrumu vējš, vakarpusē – mainīga virziena vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +18 grādi.
Arī galvaspilsētā negaisa laikā pastāv krusas, vētras un tornādo risks, tomēr augstāks risks būs austrumos no Rīgas.
No dienvidiem tuvojas aktīvs ciklons. Atmosfēras spiediens pazeminās, no rīta tas ir 1015-1018 hektopaskāli jūras līmenī.