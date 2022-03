Apšaudēs Harkivas apgabalā gājuši bojā 34 civiliedzīvotāji, ziņo Ukrainas Valsts ārkārtējo situāciju dienesta Harkivas apgabala nodaļa.

The village of Yakovlivka in the Kharkiv region after the shelling of the invaders. In which of these old houses, according to Putin's version, did the Nazis and drug addicts live?#RussiaInvadedUkraine #UkraineUnderAttac #WARINUKRAINE #StopPutin #StopRussia pic.twitter.com/LsgYgZce3s

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) March 3, 2022