VIDEO. Krievu karavīrs, kurš lielījās soctīklos par iebrukumu Ukrainā, nokļuvis ukraiņu gūstā

25.februārī kāds Krievijas armijas kareivis karstasinīgi lielījās soctīklos – stāvot izšauto raķešu fonā, kas tika raidītas Ukrainā. Video nofilmēts tikai dienu pēc Krievijas karaspēka uzbrukumu. Kareivja formastērpam uz vestes izlasāms uzraksts krievu valodā: “Viņi nosprāgs, bet mēs uz Paradīzi”.

Dažas dienas vēlāk vietnē “Twitter” nofilmēts video ar šo pašu cilvēku, tikai šoreiz viņš atrodas ukraiņu gūstā un vairs nesmaida kamerā, bet skaidro ukraiņu karavīram, ka Vladimirs Putins esot “mēsls”.

#Russian occupant rethinks the invasion of #Ukraine by Russian troops. He does not longer smile during shellings. pic.twitter.com/H7FtXNU41Y

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022