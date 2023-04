Cik liela nozīme ir helikopteru aviācijai? Tie izskatās lieli, ļoti vienkārši mērķi pretgaisa aizsardzībai, īpaši “Stinger” sistēmai, šādu aktuālu un maz apspriestu jautājumu uzdeva TV 24 raidījuma “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” skatītājs. Lūk, atbilde!

“Helikopteru nozīme ir ārkārtīgi liela! Redzam, ka Ukrainas armijai helikopteru palicis maz, bet visi adaptētie Mi-8 helikopteri, kuri tagad izpilda kaujas lidojumus, – arī tiem ir svarīga nozīme,” skaidro Igors Rajevs, NBS rezerves pulkvedis un militārais analītiķis. Protams, jā, helikopterus ļoti ietekmē pretgaisa aizsardzības sistēmas!

Kāpēc frontē pie Avdijivkas tomēr krievi ļoti aktīvi var izmantot helikopterus un aviāciju? Rajevs norāda, ka tur viņiem izdevies ļoti būtiski mazināt ukraiņu pretgaisa aizsardzību.

Par “Stingeriem”. Tie tomēr nav galvenais helikopteru iznīcinātāji, ir daudz spējīgākas sistēmas, tā atklāj rezerves pulkvedis.

#Ukraine: Images from the ground of the Russian helicopter that was destroyed by Ukrainian artillery of the 14th Brigade near Tokarivka, #Kharkiv Oblast. The precise type can now be determined- Mi-35M. https://t.co/2Gcdt1AMWs pic.twitter.com/m0iPqYdfsa

