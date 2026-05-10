Atkal jau grūti aizmigt? Iespējams, pie vainas šis priekšmets, kas atrodas teju katrā guļamistabā
Iedomājies šādu ainu – tu iekāp gultā, bet pusi nakts grozies, pārbaudi telefonu un vēro, kā dārgās miega stundas aizplūst vējā. Skan pazīstami? Lai gan lielākā daļa cilvēku vaino kafiju, ekrānus vai gandrīz pastāvīgo stresu, miega eksperte atklāj, ka pie slikta miega var būt vainojams kāds priekšmets guļamistabā.
Galu galā, guļamistabai vajadzētu būt mierpilnai vietai. Kā ziņu portālam Daily Mail norāda miega eksperte Čārlija Deivisa, nepareizs mēbeļu izvietojums vai dizaina detaļas var traucēt kvalitatīvam miegam.
Un galvenais vaininieks visbiežāk ir spogulis.
Lai gan spoguļi padara telpu plašāku un gaišāku, to novietojums var negaidīti ietekmēt miega kvalitāti. Pēc ekspertes teiktā, spogulis, kas atrodas pretī gultai, var uzturēt smadzenes pastāvīgā modrībā.
“Spoguļi atstaro gaismu un kustību – garām braucošas mašīnas, ielas apgaismojums vai cilvēki aiz loga — tas viss var atstaroties telpā. Tas var nemanāmi traucēt miegam un apgrūtināt ķermeņa pilnīgu atslābināšanos,” viņa skaidro.
Tas nenozīmē, ka spogulis jāizmet, svarīgs ir tā novietojums. “Pārvietojot spoguli blakus gultai, piemēram, leņķī pret pretējo istabas stūri,” norāda Deivisa, uzsverot, ka spoguļi ne tikai atstaro gaismu, tie arī atstaro enerģiju.