Evika Siliņa
Evika Siliņa
Foto. LETA/Zane Bitere

“Viņš ir zaudējis uzticību.” Siliņa mirkli pirms Sprūda izsludinātās preses konferences pieprasa viņa atkāpšanos no amata 35

Pievieno LA.LV
LETA
19:20, 10. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Ministru prezidente Evika Siliņa svētdienas vakarā sociālajā tīklā “X” nākusi klajā ar skaļu paziņojumu, viņa pieprasījusi aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju un paziņojusi, ka amatam uzaicinājusi pulkvedi Raivi Melni.

Kokteilis
Tu viņam esi visa pasaule! 11 frāzes, ko saka vīrietis, kurš mīl savu sievieti no visas sirds
Aizkuņģa dziedzeris sauc pēc palīdzības: 5 agrīnas pazīmes, kuras nedrīkst ignorēt
Kokteilis
Diēta? Nē, paldies! Astrologi nosauc trīs zodiaka zīmes, kurām ēdiens ir svarīgāks par visu
Lasīt citas ziņas

Aizsardzības ministrs esot zaudējis Siliņas uzticību pēc dronu incidentiem Latgalē.

Šādu ierakstu valdības vadītāja sociālo mediju platformā “X” publicējusi īsi pirms tam, kad bija jāsākas Sprūda šovakar pēkšņi sasauktajai preses konferencei, kurā viņš paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un paužot vēlmi ar šo lēmumu pasargāt Nacionālos bruņotos spēkus (NBS) no ieraušanas politiskā kampaņā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Diēta? Nē, paldies! Astrologi nosauc trīs zodiaka zīmes, kurām ēdiens ir svarīgāks par visu
Naudas trūkums vai dzīvesveids? Ļaudis spriež, kāpēc tik daudzi izvēlas īrēt, nevis iegādāties mājokli
“Krievijas armija praktiski ir apstājusies.” NYT atklāj, cik ilgi Putinam varētu nākties karot par Donbasu

Premjera raksta, ka aizsardzības nozare turpmāk esot jāvada profesionālim, un aicinājusi aizsardzības ministra amatu ieņemt pulkvedi Melni, kurš tam piekritis.

“Viņa [Meļņa] līdzšinējā pieredze NBS, militārā izglītība Londonā un pašreizējais darbs Ukrainā rada pārliecību, ka valsts aizsardzība tiks vadīta kompetenti, mērķtiecīgi un ārpus priekšvēlēšanu retorikas,” raksta Siliņa.

Aģentūrai LETA šovakar neizdevās sazināties ar pulkvedi Melni, lai uzzinātu viņa motivāciju un mērķus, piekrītot ieņemt ministra amatu.

Melnis patlaban ir Aizsardzības ministrijas pārstāvis Ukrainā, kā arī Siliņas ārštata padomnieks militārās sadarbības jautājumos. Melnis NBS dienē kopš 1998. gada, savulaik bijis Sauszemes spēku kājnieku brigādes Operatīvās plānošanas Operatīvās pārvaldes nodaļas priekšnieks, Sauszemes spēku Kājnieku brigādes 1.mehanizētā kājnieku bataljona komandieris un NBS Apvienotā štāba Operatīvās plānošanas departamenta priekšnieks.

Siliņa intervijā Latvijas Televīzijai teica, ka Melnis nav izrādījis interesi pēc ministra amata termiņa beigām palikt politikā.

Siliņa par savu lēmumu šodien esot informējusi ministru un koalīcijas partnerus.

Premjere skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, vērtējot ne tikai pēdējos ar dronu incidentiem saistītos notikumus, bet arī plašāku situāciju aizsardzības nozarē kopumā.

Viņa uzsver, ka valsts aizsardzībai patlaban piešķirts vēsturiski lielākais finansējums – 5% no iekšzemes kopprodukta, kas vienlaikus nozīmē arī ievērojami augstāku atbildību pret sabiedrību.

Siliņa akcentē, ka šie līdzekļi ir pārdalīti no citām nozarēm, tādēļ iedzīvotājiem ir tiesības sagaidīt konkrētus rezultātus – drošību, skaidrību un pārliecību par valsts spēju rīkoties ātri un profesionāli.

Vienlaikus premjere norāda uz nepietiekami strauju Ukrainas praktiskās pieredzes pārņemšanu pretdronu sistēmu attīstībā pēc iepriekšējiem incidentiem, lai gan Ukraina bijusi gatava dalīties ar zināšanām.

Siliņa apgalvo, ka tikai pašlaik, aktīvāk iesaistoties viņai un Ārlietu ministrijai, tiek plānoti konkrēti soļi šajā jomā.

Premjere uzsver, ka aizsardzības nozarē izšķiroša nozīme ir ne vien finansējumam, bet arī skaidrai vadībai, efektīvai sadarbībai un spējai savlaicīgi pieņemt lēmumus.

Viņa uzskata, ka Aizsardzības ministrijā (AM) pēdējā laikā bijušas problēmas ar iekšējo sadarbību, pēctecību un vadības stabilitāti.

Salīdzinoši īsā laikā amatu pametuši jau divi AM valsts sekretāri, kas, pēc premjeres vērtējuma, liecina par sistēmiskām problēmām ministrijas darbībā laikā, kad drošības izaicinājumi pieprasa saskaņotu un profesionālu rīcību.

Siliņa arī uzsver nepieciešamību nodrošināt vienotu darbu starp AM, NBS un citiem drošības dienestiem, piebilstot, ka pašlaik viņai neesot pārliecības par politiskās vadības spēju to nodrošināt pietiekamā līmenī.

Premjere kritiski vērtē arī līdzšinējo aizsardzības industrijas iesaisti spēju attīstībā, norādot, ka tā bijusi pārāk lēna. Viņa uzsver nepieciešamību mērķtiecīgi attīstīt Latvijas aizsardzībai būtiskās spējas, nevis ilgstoši paļauties uz pieejamo risinājumu iegādi.

Tāpat Siliņa akcentē, ka aizsardzības un drošības jautājumiem jābūt ārpus priekšvēlēšanu retorikas un partiju interesēm. Ņemot vērā sarežģīto ģeopolitisko situāciju, aizsardzības nozares vadībai esot nepieciešama profesionāla un kompetenta pieeja, kas bauda sabiedrības un nozares uzticību.

Ministru prezidente norāda, ka drošības jautājumiem jāatrodas pāri politiskajām ambīcijām un partijiskajām interesēm, uzsverot profesionālas pieejas nozīmi valsts drošības nodrošināšanā.

Runājot par Melni, premjere uzsver, ka Latvijas aizsardzības vadībā šobrīd nepieciešams profesionālis ar militāru pieredzi, starptautisku skatījumu un praktisku izpratni par mūsdienu aizsardzības izaicinājumiem, lai atjaunotu uzticību nozarei, stiprinātu sadarbību ar NBS un panāktu konkrētus rezultātus valsts drošības jomā.

Siliņa norāda, ka valdības prioritāte nemainīgi ir stipras, drošas un aizsargātas Latvijas nodrošināšana.

Jau ziņots, ka pirmdien, 11. maijā bija paredzēta Siliņas un Sprūda saruna.

Siliņa iepriekš kritizējusi ministra rīcību un uzsvērusi, ka apjomīgais finansējums aizsardzībai – ap diviem miljardiem eiro – nozīmē lielāku nozares atbildību pret sabiedrību.

Sprūda demisiju pēc dronu incidenta Rēzeknē pieprasīja opozīcijā esošās partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV), Nacionālā apvienība (NA) un “Apvienotais saraksts”.

Sprūds pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas uzdeva veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem.

Tāpat ministrs uzdevis NBS nekavējoties koriģēt esošo pierobežas gaisa telpas aizsardzības plānu, paaugstināt Gaisa spēku operacionālo gatavību un tuvāko nedēļu laikā nodrošināt Latvijā ražoto pārtvērējdronu izvietošanu pierobežā.

NBS komandieris Kaspars Pudāns norādījis, ka pēc dronu incidentiem Latgalē NBS izvērtēs, vai līdzšinējais pretgaisa aizsardzības modelis Latvijas austrumu pierobežā ir pietiekami efektīvs.

Pudāns pieļāva, ka aizsardzības pieeja varētu tikt pārskatīta, vienlaikus uzsverot, ka arī jauns risinājums nebūs pilnīgs. NBS nevar īsā laikā pilnībā nomainīt tehniskos līdzekļus, taču turpina stiprināt spējas, tostarp papildinot kaujas grupas ar pārtvērējdroniem. Tos plānots saņemt līdz maija beigām, un vienlaikus turpinās karavīru apmācība.

LETA jau ziņoja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Divi no tiem nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Siliņa nosauc vienu no svarīgākajiem lēmumiem Latvijas vēsturē
Iedzīvotāji ziņoja stundu agrāk, nekā bija NBS apraides brīdinājums: Siliņa neapmierināta ar sabiedrības informēšanu šodienas dronu incidentā
Virs Latvijas lido droni, bet aizsardzības ministrs tikmēr plāno, kā Latvija varētu iesaistīties operācijā Hormuza šaurumā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.