Ukraina pēc Rēzeknes incidenta gatava iesaistīties Baltijas gaisa telpas drošībā 0
Pēc dronu incidenta Rēzeknē Ukraina paudusi gatavību palīdzēt Latvijai, Baltijas valstīm un Somijai novērst līdzīgus gadījumus nākotnē, tostarp iesaistot Ukrainas speciālistus cīņā pret Krievijas elektronisko karadarbību.
Tā sociālo mediju platformā “X” paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
To viņš šodien atkārtoti apliecinājis sarunā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži (JV).
Sibiha raksta, ka izmeklēšana esot pierādījusi, ka ceturtdien Rēzeknē notikušais dronu incidents bija Krievijas elektroniskās kara darbības rezultāts, apzināti novirzot Ukrainas dronus no to mērķiem Krievijā.
Kā ziņots, iepriekš Sibiha norādīja, ka pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska norādījumiem tiek apsvērta iespēja nosūtīt Ukrainas ekspertu grupas, lai palīdzētu stiprināt Ukrainu atbalstošo valstu gaisa telpas drošību pret jebkāda veida incidentiem.
LETA jau ziņoja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Divi no tiem nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.
Nacionālie bruņotie spēki atgādina, ka kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.