"Viņi mani tā čakarēja!" Juris Zundovskis dalās sāpīgā pieredzē

19:14, 7. maijs 2026
Kamēr šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Jesica Zundovska atrodas Armēnijā, lai veiktu operāciju sēžamvietas palielināšanai, viņas vīrs Juris Latvijā kopā ar draugu Arni aizvada pēdējos sagatavošanās darbus pirms sava bāra atklāšanas.

plānoto prieku par jauno biznesu aizēno neatrisinātas problēmas – iepriekš piedzīvota avārija un sekojošā birokrātiskā vilcināšanās no apdrošināšanas kompānijas puses rada pamatīgu stresu.

Kopš incidenta pagājuši jau aptuveni divi mēneši. Juris atminas liktenīgo rītu: “Sešos no rīta braucu uz treniņu un sāka snigt spēcīgi sniegs. Pie gājēju pārejas apstājos, lai palaistu cilvēkus, un tajā momentā man no muguras ietriecās opītis.”
Sadursmes rezultātā transportlīdzeklis guva defektus, tādēļ tika uzsākta standarta atlīdzības pieteikšanas procedūra. Diemžēl kopš tā brīža lieta praktiski nav pavirzījusies uz priekšu.

Juris neslēpj sašutumu par komunikāciju ar pakalpojuma sniedzēju. Viņš regulāri interesējas par lietas virzību, taču pretī saņem tikai izvairīgus un savstarpēji izslēdzošus skaidrojumus.

Sākumā tika apgalvots, ka speciālists vēl nav apskatījis lietu, bet vēlāk parādījās šaubas par to, vai auto bojājumi tiešām radušies konkrētajā avārijā.

Vēl lielāku neizpratni rada apgalvojumi par trūkstošiem parakstiem uz saskaņotā paziņojuma. Lai gan uzņēmums apgalvo, ka otra vadītāja paraksta nav, Juris ir atkārtoti iesniedzis dokumentu kopijas kā pierādījumu par pretējo.

“Viņi mani tā čakarēja,” sarunā ar draugu savu neapmierinātību pauž Juris.

Viņaprāt, apdrošināšanas iestāde apzināti kavē procesu: “Parasti tas notiek ātrāk, bet nu pagājušas jau vairāk nekā septiņas nedēļas.

Tikai zvanot, manuprāt, tā lieta kustās uz priekšu. Un pat pēc septiņām nedēļām apdrošinātājs saka, ka ir jāgaida.”

Neskatoties uz ieilgušo un nepatīkamo situāciju, Juris nezaudē cerību, ka taisnība uzvarēs un šī epopeja drīz beigsies.

