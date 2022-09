Publicitātes foto

Huawei Budapeštā rīko Eiropas Inovāciju dienu 2022







Huawei šodien Budapeštā rīkoja Eiropas Inovāciju dienu 2022 – savu vadošo samitu par inovācijām Eiropā. Šis ir desmitais gads, kad Huawei rīko šo pasākumu, kurā Huawei un partneri iepazīstināja ar atziņām par to, kā tehnoloģiju inovācijas var veicināt digitalizāciju, pāreju uz zaļo enerģiju, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un talantu audzēšanu.

Aptuveni 250 valdības, rūpniecības un akadēmisko aprindu pārstāvji pulcējās vēsturiskajā Pils dārza bazārā, lai apspriestu samita tēmu – “Inovācijas daudzveidīgai Eiropai”. Pasākumā Huawei demonstrēja vairākus 5G izmantošanas gadījumus dažādiem nozares scenārijiem, tostarp loģistiku, ostas un kalnrūpniecību ar privātiem 5G mobilajiem tīkliem savā 5G demo kravas automobilī.

Samitu atklāja Huawei sabiedrisko attiecību un saziņas nodaļas prezidents Džefs Vangs (Jeff Wang): “Huawei uzskatām, ka, nepārtraukti ieguldot pētniecībā un izstrādē, varam būt inovāciju līderi nākotnē. Lai gan inovācijas process ir pilns neskaidrību, kā mūsu ceļš uz nākotni, bet viens ir skaidrs: inovācijai būs izšķiroša nozīme, lai īstenotu mūsu ilgtspējīgu nākotni. Mēs ar nepacietību gaidām sadarbību ar mūsu partneriem, lai radītu viedāku, zaļāku un ilgtspējīgāku Eiropu.”

Ungārijas ārlietu un tirdzniecības ministrs Pēters Sijārto (Péter Szijjártó) teica: “Pēdējos gados Ungārija ir guvusi panākumus cīņā par lielo Ķīnas uzņēmumu investīcijām. Huawei pētniecības un izstrādes centrs Budapeštā, kā arī Eiropā lielākais loģistikas centrs blakus galvaspilsētai ir īpašas priekšrocības mūsu valstij. Huawei investīcijas Ungārijā ir mūsu lepnums, un mēs lepojamies, ka uzņēmums uzticas Ungārijas talantiem, cilvēkiem un Ungārijas izglītības sistēmai. Abas puses guva lielu labumu no stratēģiskās sadarbības, kas tika parakstīta pirms desmit gadiem, un Ungārijas valdība ir gatava turpināt šo sadarbību.”

Pāreja uz zaļo enerģiju

Ungārijas Tehnoloģiju un rūpniecības ministrija, Ungārijas Akumulatoru asociācija, Planergy Solutions un Huawei ir kopīgi izstrādājuši Balto grāmatu par Ungārijas enerģētikas nozares nākotni, lai īstenotu kopīgu redzējumu par zaļās enerģijas ekonomiku. Šajā dokumentā aplūkotas problēmas, kas pašlaik Ungārijā ir saistītas ar pāreju uz zaļo enerģiju, piemēram, enerģijas uzkrāšanas stratēģija.

“Mēs esam guvuši labus panākumus siltumnīcefekta gāzu samazināšanā. Energoapgādē būs ārkārtīgi nepieciešama digitalizācija, priekšplānā jāizvirza inovatīvi risinājumi, un mēs esam tos visus ielikuši Ungārijas investīciju kartē,” sacīja Mārks Olfoldi-Boruss (Márk Alföldy-Boruss), Tehnoloģiju un rūpniecības ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos.

SolarAPEX valdes locekle Besime Uzderici (Besime Özderici) stāstīja par pašreizējo sadarbību ar Huawei: “Mēs esam izmantojuši tehnoloģijas, lai veidotu zaļāku planētu un radītu labāku nākotni nākamajām paaudzēm.” Šī gada sākumā SolarAPEX sadarbojās ar Huawei, lai izveidotu pasaulē lielāko jumta saules enerģijas stacijas projektu uzņēmumam Tosyali Holding Turcijā. Projekta kopējā uzstādītā jauda būs 140 MW, samazinot oglekļa emisijas par 116 525 metriskajām tonnām gadā.

5G nodrošina inovācijas viedai Eiropai

Huawei ir daudzu inovatīvu 5G risinājumu avots Eiropā.

“Grieķijā Huawei un Nova sadarbojās ar Grieķijas jaunuzņēmumu PROBOTEK, lai izstrādātu un veiksmīgi ieviestu inovatīvu risinājumu agrīnai ugunsgrēku atklāšanai un tūlītējai intervencei, izmantojot 5G, mākslīgo intelektu un dronu tehnoloģiju. Šis pilotprojekts bija sadarbības iniciatīva, kuras mērķis bija risināt problēmu ar sociālu, vides un ekonomisku ietekmi,” sacīja PROBOTEK līdzdibinātājs un izpilddirektors Georgs Delaportass (George Delaportas).

Austrijā Huawei līdzīgi sadarbojās ar dronu uzņēmumu Dronetech, lai izstrādātu viedās lauksaimniecības risinājumu, kas izmanto 5G tehnoloģiju, lai samazinātu ūdens un pesticīdu izmantošanu un palielinātu ražīgumu. Ungārijā Huawei un tā partneri veido Eiropā pirmo 5G viedo dzelzceļa tīklu.

“Tradicionālā taksonomija, kas nodala ražošanu, pakalpojumus un digitālo ekonomiku, izzūd. Starptautiskajām organizācijām un valdībām ir jāsadarbojas ar privāto sektoru, lai atbalstītu produktīvu digitālo transformāciju ar mākslīgā intelekta palīdzību,” sacīja ANO Industriālās attīstības organizācijas (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) Inovāciju stratēģiju un digitalizācijas nodaļas vadītājs Marko Kamija (Marco Kamiya). Kamija atzinīgi novērtēja Huawei atbalstu Globālās inovācijas balvai, kas ir nozīmīga UNIDO iniciatīva šajā jomā.

Talantu attīstība un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

Pasākuma laikā Ungārijas Sabiedrisko pakalpojumu Universitāte parakstīja partnerības līgumu ar Huawei, kas ir daļa no uzņēmuma “Seeds for the Future” stipendiju programmas IKT izglītības veicināšanai. Pēdējo divu gadu laikā šīs stipendiju programmas ietvaros aptuveni 1000 studentiem no 12 Eiropas valstīm ir piešķirti 5 miljoni eiro.

Huawei iepazīstināja arī ar saviem jaunākajiem centieniem dabas aizsardzības jomā projektā TECH4ALL, kurā tas sadarbojās ar Rainforest Connection un Polijas Belovežas Nacionālo parku. Šajā projektā izmanto ar mākslīgo intelektu darbināmo akustisko monitoringa sistēmu mežiem, lai pētītu klimata pārmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.

Dr. Gergelijs Deli (Gergely Deli), Sabiedrisko pakalpojumu Universitātes rektors, uzsvēra vēl vienu ilgtspējības projektu, pie kura universitāte sadarbojās ar Huawei. Šajā projektā izmanto viedo fotoelementu risinājumu (smart PV solution), kas uzstādīts uz piekabēm, lai labāk atbalstītu ūdens apsaimniekošanas pētījumus Donavas baseina aizsargājamās teritorijās plūdu novēršanas nolūkā.

Dr. Deli teica: “Šī sadarbība ir lielisks piemērs tam, kā uzņēmējdarbības sektora dalībnieks var atbalstīt akadēmisko iestādi, radot vērtību un demonstrējot mūsdienu tehnoloģiju attīstošo un ilgtspējīgo lomu vides aizsardzībā un pētniecībā.”