"Iedomājieties, kādi būtu reitingi, ja prezidents atlaistu Saeimu," vērtējot Valsts prezidenta Egila Levita divos gados paveikto, televīzijas RīgaTV 24 speciālizlaidumā sacīja zvērināts advokāts, konstitucionālo tiesību eksperts Lauris Liepa.





















































































































































Valsts prezidents Egils Levits

“Šajā konkrētajā gadījumā konstitucionāla krīze izpaudās tādējādi, ka, ja ir saistošs Satversmes tiesas spriedums, kas pēc likuma ir obligāts un pildāms visiem – kā indivīdiem, tā juridiskām personām, tā valsts pārvaldei, ne tikai konkrēta procesa dalībniekiem, tad ignorējot šo spriedumu, rīkojoties tam tieši pretēji, ja to dara kāds cits no konstitucionāliem orgāniem, piemēram, ja to darītu valdība vai Saeima, iestātos situācija, kurā ir divi galēji pretēji juridiski akti ar pretēji vērstām sekām,” skaidroja advokāts.

Viņš norādīja, ka Valsts prezidentam ir jānovērš šādas situācijas, lai tās nenotiktu un, ja ir notikušas, nekavējoties jācenšas atrisināt.

Viņaprāt, šis būtu piemērots brīdis, kurā izvēlēties vai prezidents, vai Saeima, un atjaunot Saeimas sastāvu.

“Reitingi salec augšā tiklīdz cilvēks uzkāpj uz barikādēm. Iedomājieties, kādi būtu reitingi, ja prezidents atlaistu Saeimu, kurā jau tagad ir daudz “”brīvo radikāļu”, lietojot ķīmijas terminoloģiju,” sacīja Liepa, atgādinot bijušā Valsts prezidenta Valda Zatlera piemēru, kad pēc Saeimas atlaišanas strauju pieauga viņa popularitāte.

Diskusiju turpina sociologs Aigars Freimanis.

“Ja viņš to rosinātu, tad tas būtu liels izaicinājums, es teikšu, bet drīzāk ar plus zīmi. Viņš no tā varētu būt ieguvējs,” pauda Freimanis.

Jau vēstīts, ka šodien aprit divi gadi kopš Valsts prezidenta Egila Levita stāšanās amatā.

Valsts prezidenta kancelejā informēja, ka Levits kopš stāšanās Valsts prezidenta amatā 2019.gada 8.jūlijā ir īstenojis savu darbību virknē pamatvirzienu – demokrātijas kvalitāte, tiesiskums un valsts pārvaldes kvalitāte, piederība; informācijas telpas un mediju politika, drošības politika, augstākā izglītība un zinātne, inovācijas un digitalizācija.