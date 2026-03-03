FOTO: ekrānuzņēmums / “X”

“Iekāpu un tikpat ātri izkāpu.” Didzis nepatīkami pārsteigts par koplietošanas automašīnas salonā redzēto 0

LA.LV
18:40, 3. marts 2026
Stāsti Pieredze

Kas gan var būt ērtāks par koplietošanas automašīnu pakalpojumu? Nav jālauza galva par tehniskām lietām – vien iekāp un dodies savās dienas gaitās, jo visbiežāk nav pat jāuztraucas par degvielas daudzumu. Kā ierasts visam labajam, ir arī ēnas puse, un šoreiz tā ir higiēna.

Didzis sociālo mediju platformā “X” dalās savā pieredzē, kuru nācies piedzīvot, izmantojot koplietošanas auto pakalpojumu, viņš raksta:
“Šodien bez sava auto. Nolēmu paņemt carsharing auto. Iekāpu un tikpat ātri izkāpu. Kāds tur bija vedis suni (vai suņus), sēdinot uz visiem pasažieru sēdekļiem ar dubļainām ķepām. Lopi. Arī iepriekšējais šoferis.”

Andrejs uzskata, ka koplietošanas lietas strādā tikai civilizētā sabiedrībā, diemžēl dzīvojot kopā ar lopiem tās nestrādā.

Kaspars gan atzīst, ka parasti automašīnas esot diezgan tīras. “Taču reizēm gadās sivēnastes. Es parasti noziņoju par rukšu nedarbiem,” viņš piebilst.

Dzintars ir pārliecināts, ka šis ir vēl viens iemesls, kāpēc neizmantot šo pakalpojumu.

Savukārt Raimonds aicina ziņot, citādi pašiem var sanākt nepatikšanas: “Vienreiz saņēmu zvanu no “Carguru”, ka man jāmaksā 60 eiro sods par netīru salonu, jo vedu mājdzīvniekus vai arī nebiju noziņojis par iepriekšējo braucēju. Bija jāpiepulas pierādīt, ka man tādu nav – braucu viens un tumsā nepamanīju netīro salonu aizmugurē. Respektīvi, ir jēga ziņot.”

