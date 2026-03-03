“Iekāpu un tikpat ātri izkāpu.” Didzis nepatīkami pārsteigts par koplietošanas automašīnas salonā redzēto 0
Kas gan var būt ērtāks par koplietošanas automašīnu pakalpojumu? Nav jālauza galva par tehniskām lietām – vien iekāp un dodies savās dienas gaitās, jo visbiežāk nav pat jāuztraucas par degvielas daudzumu. Kā ierasts visam labajam, ir arī ēnas puse, un šoreiz tā ir higiēna.
Didzis sociālo mediju platformā “X” dalās savā pieredzē, kuru nācies piedzīvot, izmantojot koplietošanas auto pakalpojumu, viņš raksta:
“Šodien bez sava auto. Nolēmu paņemt carsharing auto. Iekāpu un tikpat ātri izkāpu. Kāds tur bija vedis suni (vai suņus), sēdinot uz visiem pasažieru sēdekļiem ar dubļainām ķepām. Lopi. Arī iepriekšējais šoferis.”
Andrejs uzskata, ka koplietošanas lietas strādā tikai civilizētā sabiedrībā, diemžēl dzīvojot kopā ar lopiem tās nestrādā.
Dzintars ir pārliecināts, ka šis ir vēl viens iemesls, kāpēc neizmantot šo pakalpojumu.
Kas sakāms citiem lietotajiem?
Bolt Peugot? Braucām ar šo Sestdien(!), noreportējām, bet izskatās, ka vēl nekas nav satīrīts.
Ja jau noreportē, tad jau iespējams tas vainīgais dabūs kādu sodiņu.
Pagājušajā gadā divi atsevišķi gadījumi, abi reportēti CG, bez atgriezeniskās saites🤷♂️ pic.twitter.com/Jx4PBtlKMp
Parki un ietves arī nemaz nav sūdos 😀 Jaukajiem sunīšu turētājiem paldies!
Nepaveicās, bet man arī ir bijis. Noteikti vajadzēja nostučīt, tāpēc tā reportēšana ir.
Man vienreiz trāpijās auto, kur bija vests reģipsis. 😃
Nenobrīnīties par cilvēku kultūru! 🫣 Tā doma laikam tāda: nav jau mans, piekakāšu un atstāšu!
