VIDEO. "Divus gadus centos aiziet, bet neizdevās…" Sieviete publisko video, kā dzīvesbiedrs viņu sit bērnu klātbūtnē
Vardarbības gadījumi ik pa laikam uzpeld no dažādiem Latvijas nostūriem, un katrs nākamais pārsteidz vēl vairāk. Sociālo mediju platformā “Threads” publicētais ieraksts šoreiz izraisījis īpašu pārsteigumu.
Ieraksts sociālajos tīklos ātri vien tika ievērots un pulcēja vairāk nekā 200 komentētāju. Starp komentētājiem ir arī Valsts policijas oficiālais konts, kas aicina sievieti rakstīt iesniegumu.
Vēlāk ierakstam pievienotas fotogrāfijas, kurās redzamas vardarbības pazīmes uz sievietes ķermeņa un saplēsti trauki, taču sociālo tīklu lietotājus īpaši pārsteidz redzētais video.
Sieviete atzīstas, ka jau divus gadus cenšas aiziet no šīm vardarbīgajām attiecībām, taču tas tā arī nav izdevies, jo seko dažādi draudi.
