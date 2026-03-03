Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Mēli var norīt! Sēņu risoto ar kupātiem 0

LA
17:21, 3. marts 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

“To nevar notēlot!” Pēc Putina atgriešanās “uz skatuves” eksperts pamana stipri dīvainu detaļu
Eskalācija Tuvajos Austrumos sasniegusi jaunu līmeni: Irāna izteikusi oficiālu brīdinājumu Eiropas valstīm 2
Kokteilis
Tik stūrgalvīgi, ka strīdēties ar viņiem ir bezjēdzīgi: astrologi īpaši izceļ 3 zodiaka zīmes
Lasīt citas ziņas

Šī recepte nāk no Madonas saimnieces Ilzes Liguori krājuma.

Sastāvdaļas

200 g rīsu
150 g kupātu
viens mazs baltais sīpols
4 ēdamkarotes olīveļļas vai nedaudz sviesta
50–100 ml baltvīna
dārzeņu vai vistas buljons pēc vajadzības
nedaudz cietā siera
300 g sēņu (gailenes, baravikas)
sāls
pētersīļi

Pagatavošana

CITI ŠOBRĪD LASA
Ceturtdien saule turpinās mūs lutināt – arī gaisa temperatūra kļūs daudz pavasarīgāka
“Prigožinam bija taisnība par visiem 200%!” Putina uzsāktā kara atbalstītāji sākuši mest kažoku uz otru pusi
Rīgā dēls piekāvis un izmetis no 4. stāva savu māti: brīdī, kad ieradās policisti, notika kaut kas negaidīts

Katlā uzkarsē olīveļļu un apcep sīki sasmalcinātu sīpolu. Pievieno rīsus un maisot apcep, līdz tie sāk čurkstēt un kļūst caurspīdīgi. Tad rīsiem pielej vīnu un ļauj tam izgarot, maisa. Atsevišķi apcep sēnes.

Kupātus atbrīvo no dabīgā apvalka, sadrupina mazās gaļas bumbiņās un arī apcep atsevišķi.

Kad tas izdarīts, sēnes un kupātus pievieno rīsiem un pakāpeniski lej klāt buljonu tā, lai rīsi vienmēr būtu pārklāti. Vāra, līdz tie gatavi (aptuveni 15 minūtes), pieskatot, lai nepiedeg. Pievieno rīvētu cieto sieru un maisot ļauj tam izkust. Katlu noceļ no uguns un iejauc karoti sviesta. Pirms pasniegšanas pārkaisa ar pētersīļiem.

Baltvīnu var aizstāt ar sarkanvīnu, tikai jāņem vērā, ka rīsi iegūs sārtu nokrāsu. Savukārt sēnes var aizstāt ar cukīni.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Griķu risoto ar vasaras dārzeņiem un pākšaugiem
Receptes
Harčo latviešu gaumē – pikantas, sātīgas un nedaudz tumīgas zupas recepte
Iesaka šefpavārs! Smeķīgās vistas zupas recepte
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.