“Izbraukšana pagaidām nav droša.” Lietuva steidz evakuēt savus pilsoņus no AAE un kaimiņvalstīm 0
Ņemot vērā spriedzi Tuvajos Austrumos, Lietuva sāk evakuēt visneaizsargātākās savu pilsoņu grupas no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE) un kaimiņvalstīm.
“Ņemot vērā ierobežotās iespējas izbraukt uz drošām valstīm, tika nolemts sākt visneaizsargātāko Lietuvas pilsoņu grupu evakuāciju no Apvienotajiem Arābu Emirātiem un citām kaimiņvalstīm, kurās pārvietošanās pa sauszemi pašlaik nerada pārmērīgus draudus dzīvībai,” otrdien sociālajā tīklā “Facebook” paziņoja premjerministre Inga Ruginiene.
Kā viņa norādīja, Ārlietu ministrija aktīvi strādā un atsevišķi informēs par evakuācijas iespējām tos, kuri reģistrējušies un lūguši palīdzību izbraukšanai.
Ruginiene piebilda, ka izbraukšana no Izraēlas un Libānas pagaidām nav droša.
Ārlietu ministrijas dati liecina, ka reģionā atrodas aptuveni 2000 Lietuvas pilsoņu. Vairāk nekā puse no viņiem atrodas AAE.
Jau ziņots, ka ASV un Izraēla sestdien sāka liela mēroga ofensīvu pret Irānu, kas atbildējusi ar raķešu un dronu triecieniem ASV bāzēm vairākās Persijas līča valstīs.
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka saasinoties drošības situācijai Tuvajos Austrumos, Latvijas amatpersonas seko līdzi arī tautiešu drošībai ārvalstīs. Ņemot vērā notikumus Apvienotajos Arābu Emirātos, Ministru prezidente Evika Siliņa sazinājusies ar AAE prezidentu, lai pārliecinātos par Latvijas valstspiederīgo drošību un pārrunātu turpmāko sadarbību.
Prezidents uzsvēra, ka AAE iestādes sniedz nepieciešamo atbalstu visiem ārvalstu viesiem, tostarp Latvijas cilvēkiem, kā arī nepieciešamības gadījumā ir gatavas sniegt papildu palīdzību,” vēstīja Latvijas premjerministre.
“LMT” un “Tele2” nodrošinās bezmaksas zvanus un īsziņas klientiem krīzes skartajās Tuvo Austrumu valstīs
Mobilo sakaru operators SIA “Latvijas mobilais telefons” (LMT) nodrošinās bezmaksas zvanus un īsziņas klientiem krīzes skartajās Tuvo Austrumu valstīs, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.
LMT norāda, ka, ņemot vērā drošības situācijas saasinājumu Tuvajos Austrumos, LMT klientiem, kuri izmanto pēcapmaksas pakalpojumus, nodrošinās bezmaksas zvanus un īsziņas vairākās Tuvo Austrumu reģiona valstīs.
LMT grupas prezidents Juris Binde atzīmē, ka brīžos, kad apkārt valda nenoteiktība un situācija mainās pa minūtēm, svarīgākā ir cilvēku drošība un iespēja ātri sazināties.
Bezmaksas saziņu minētajās Tuvo Austrumu reģiona valstīs LMT klientiem nodrošinās līdz nedēļas beigām – svētdienai, 8. martam, plkst. 23.59, taču atkarībā no situācijas attīstības reģionā šis periods var tikt pagarināts.
SIA “Tele2” aģentūrai LETA pauda, ka “Tele2” līdz šīs nedēļas beigām nodrošinās bezmaksas zvanus un īsziņas krīzes skartajās Tuvo Austrumu valstīs – Apvienotajos Arābu Emirātos, Bahreinā, Izraēlā, Jordānijā, Katarā, Kuveitā, Omānā un Saūda Arābijā.