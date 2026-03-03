“Mēs tuvojamies tam punktam, kas Putinam ir ļoti sāpīgs.” Rietumi nedrīkst apstāties 0

9:36, 3. marts 2026
NBS majors Jānis Slaidiņš, komentējot jaunāko situāciju frontē TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, norāda, ka Ukraina, iespējams, spējusi neitralizēt tehnoloģisko infrastruktūru, ko Krievija izmantojusi dronu uzbrukumu vadīšanai no Baltkrievijas teritorijas.

Slaidiņš uzsver, ka Ukrainai joprojām ir izaicinājumi pretgaisa aizsardzībā, īpaši saistībā ar “Patriot” sistēmu raķešu pieejamību.

“Putinam vajag iedot smērīti, lai iesmērētu to vietu, kur visvairāk sāp,” sacīja Slaidiņš, norādot, ka Rietumiem jāturpina izdarīt spiedienu uz agresorvalsti – neskatoties uz četru gadu karu, Krievijas panākumi aprobežojas ar aptuveni 20% Ukrainas teritorijas.

Plašāk pievienotajā video!

